Кому в Кишинёве жить хорошо: некоторые горожане будут бесплатно следить за матчем Молдова-Франция

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Некоторые жители улицы Буребиста на Ботанике будут иметь уникальную возможность следить за долгожданным футбольным матчем между Молдовой и Францией бесплатно и в режиме реального времени. Для этого им придётся… выйти на балкон.

Жителям домов на улице Буребиста, чьи окна выходят на стадион, повезло больше всего. Они будут бесплатно следить за долгожданным матчем между Молдовой и Францией, который состоится в пятницу, 22 марта, на стадионе «Зимбру». Некоторые из них говорят, что пригласят друзей, чтобы вместе понаблюдать за этим зрелищем. А некоторые собираются напроситься в гости к соседям, которые живут этажами выше, чтобы насладиться лучшим видом. Жильцы говорят, что пользуются такими привилегиями на всех футбольных матчах, проводимых на стадионе «Зимбру».

– Наблюдаем и с балконов, но если нужен хороший вид, то поднимаемся этажами выше, у друзей картинка лучше. С 8 по 10 этаж – чудесно, – С балкона смотрим, но там видно только половину стадиона, поэтому и наслаждение наполовину, – Мы вместе с семьёй следим за матчами на «Зимбру». Это интересно. Иногда дети наблюдают с улицы, залезают на деревья, – рассказали жильцы.

Однако у этой медали есть и другая сторона. Некоторые жильцы дома не рады соседству со стадионом «Зимбру». Речь идёт о тех, кто равнодушен к футболу. Они говорят, что яркое освещение и шум не дают им спать, а агрессивные болельщики порой вандализируют их дома, пишет publika.md.

– Многие захотят войти в подъезд. После них остаются бутылки и мусор, – Нашли когда проводить матч… в 9.45, когда в это время пора спать, а нам с мужем утром на работу, – жалуются некоторые жильцы.

По словам органов правопорядка, наблюдать за матчем с балконов законно и это никак не будет ограничиваться. А меры безопасности во время матча будут предполагать лишь проверку жилых домов на наличие опасных объектов.