Кому мешает президент? Цырдя рассказал о неслучайных “случайностях” в аварии с Додоном

С 2018 года Запад начал “зачистку” всего региона от неугодных элит.

В этом уверен депутат от Партии социалистов, политический аналитик Богдан Цырдя. Доказательством этого, по мнению эксперта, служат недавние события в трех странах. Так, 8 мая вследствие госпереворота был отстранен от власти президент Армении Саргсян, 31 августа был убит глава ДНР Александр Захарченко, а 8 сентября в ДТП погиб премьер Абхазии Геннадий Гагулия – в его кортеж врезался автомобиль, который выехал на встречку.

Цырдя провел явно прослеживающуюся параллель с аварией, в которую 9 сентября попал президент Молдовы Игорь Додон, а также его сын и мать.

– КОМУ МЕШАЕТ ПРЕЗИДЕНТ?

И. Додон вызывает сильное раздражение у Запада. Много раз встречался с Путиным, блокировал учения с НАТО, критиковал договор об ассоциации. Но в последние месяцы Запад просто был взбешен.

14 мая 2018 Молдова, по просьбе Додона, получила статус наблюдателя при ЕАЭС. 7 августа Додон открыто сказал послу США, что не промульгирует закон о передаче республиканского стадиона для посольства США даже под угрозой отстранения!

Видимо, слово ОТСТРАНЕНИЕ кое-кто понял дословно.

5 сентября Додон сообщил о визите Эрдогана в начале октября в Кишинев. Это было воспринято как вызов, ведь Эрдоган в конфликте с США.

7 сентября Додон встретился с лидером Приднестровья В. Красносельским. Будьте внимательны: cтороны подтвердили, что российская миротворческая операция эффективна и должна продолжаться в нынешнем формате. И это вопреки позиции официального Кишинева и Запада.

И вот через сутки Додон попал в ДТП! Случайность? Возможно.

А вот еще одна случайность.

18 марта 2009 года, Воронин и лидер Приднестровья Смирнов подписали в Москве схожую декларацию. А через две недели Воронин получил госпереворот от 7 апреля и был отстранен о власти!

Кстати, водитель грузовика –сотрудник фирмы Авикола Флорень. Чисто случайно, один известный министр либерал обвинялся ранее в лоббировании интересов именно этой фирмы. И чисто случайно он врезался именно в машину президента. Не в полицию, не в охрану, не в другие автомобили. Типа, дорога скользкая.

ПОДКЛЮЧИЛИ ЛАКЕЕВ

А вот еще одна случайность: лакеи Госдепа, то есть, Пас-ДА, озвучили один и тот же текст, пытаясь увести подозрения в покушении.

Дескать, захоти кто-то убить президента, его бы легко убрали! Так и есть. Спросите у Фиделя Кастро, который пережил 637 покушений на свою жизнь. Или Б. Асада.

Поразил цинизм Майи Санду: нечего, мол, гонять на скоростях и сбивать беззащитные грузовики.

Намек был прямой: президент подстроил аварию для пиара!

То есть, взял на всякий случай свою мать и сына, врезался на полной скорости в грузовик, перевернулся вместе с машиной, получил множество травм…Чего не сделаешь ради рейтинга.

Однако здесь одна неувязочка: это грузовик врезался в машину президента!

На самом деле, во всём мире кортежи первых лиц государства едут на большой скорости. Это делается для усложнения совершения нападения и избежания слежки, – отметил Цырдя.