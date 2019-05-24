Кому мешает экопопуск?

0

Наблюдается резкое повышение активности рыбников Днестровского водохранилища, в частности в Черновцах. Им не нравится ежегодный экологический попуск, обеспечивающий размножение рыб и птиц во всём Нижнем Днестре, включая реку Дельту, которая тоже находится на Украине. Почему черновицким рыбникам не нравится экологический попуск, ведь иначе нельзя создать условия для размножения фауны? И можно ли как-то решить возникающие проблемы?

Мнение Тромбицкого

– Экопопуск не нравится черновицким рыбникам из-за того, что вызывает изменение уровня воды и обсыхание икры. Днестровское водохранилище – технический водоём, появившийся в 1980-х годах в результате строительства Новоднестровского гидроэнергокомплекса, начальство которого тоже находится в Черновицкой области. Само Днестровское водохранилище может дать ежегодно менее 100 тонн рыбы, если его зарыбят толстолобиками. Если нет – втрое меньше. Дельта даёт около 2 тыс. тонн. Здесь, в низовьях, помимо рыбы, размножаются и краснокнижные виды птиц.

И вот против этой важной компенсационной меры, которая хоть чуть-чуть сглаживает огромный ущерб от нарушенного ГЭСами естественного гидрологического режима, массой встают рыбники Черновиц (кстати, в основном, «с погонами»), грозя водникам судами. А водники лишь исполняют решение двусторонней днестровской комиссии, потому что Днестр – трансграничная река и интересы соседей тоже нужно учитывать. Но ведь исходная причина проблемы – ГЭСы. Не будь их, не нужен был бы и экопопуск! Так давайте вместе, по-европейски, бороться против плотин, а не против их вынужденных последствий! Или жителям Черновицкой области ГЭСы нравятся, а все последствия их деятельности они предпочитают не замечать?

Илья Тромбицкий, доктор биологии, исполнительный директор Международной ассоциации хранителей реки Днестр Eco-TIRAS