Комратские полицейские раскрыли несколько совершённых ранее краж

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Сотрудники Инспектората полиции Комрат раскрыли ряд краж, совершённых на территории Комратского района в феврале.

В первом случае, в период с 5 по 18 февраля, неизвестные лица проникли на территорию складского помещения одного из предприятий, расположенных в селе Конгаз. С территории пропали 2 электродвигателя и 49 металлических решёток для канализации, пишет upatogagauzia.md. Ущерб собственнику предприятия составил 3 000 леев. Злоумышленник, совершивший данную кражу, был установлен. Им оказался местный житель 1998 г. р.

13 февраля неизвестный мужчина проник в автомобиль Opel Astra, где из бардачка похитил 60 000 леев. Подозреваемое лицо было установлено и задержано, им оказался житель Комрата 1983 г. р.

В третьем случае, в период с 22 февраля по 1 марта, житель села Баурчи Чадыр-Лунгского района 1997 г. р. проник в один из домиков местного лагеря, откуда тайно похитил материальные ценности на общую сумму 1 840 леев.

По данным фактам были начаты уголовные преследования. Также проводятся мероприятия, направленные на сбор доказательств в отношении подозреваемых лиц.