Комратчанка “увела” из подъезда чужой велосипед и попалась полиции

Жительница муниципия Комрат попалась на краже велосипеда. Происшествие случилось в ночь на 13 апреля.
В полицию обратился местный житель, который рассказал, что из подъезда многоквартирного дома был похищен велосипед.
Полиция в тот же день обнаружила украденный велосипед, пишет gagauzinfo.md. Установлена и личность вора – им оказалась жительница Комрата.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.
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