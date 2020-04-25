Комратчанка “увела” из подъезда чужой велосипед и попалась полиции

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Жительница муниципия Комрат попалась на краже велосипеда. Происшествие случилось в ночь на 13 апреля.

В полицию обратился местный житель, который рассказал, что из подъезда многоквартирного дома был похищен велосипед.

Полиция в тот же день обнаружила украденный велосипед, пишет gagauzinfo.md. Установлена и личность вора – им оказалась жительница Комрата.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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