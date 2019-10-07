Комратчанин, которого обвинили в краже ноутбука, вернул имущество ЦИКу

Комратчанин, которого обвинили в краже ноутбука, вернул имущество ЦИКу

Житель Комрата, выполнявший ранее обязанности бухгалтера в окружном совете №45 (комратский избирательный округ), добровольно вернул рабочий ноутбук Центральной избирательной комиссии Республики Молдова.

Как сообщили в окружном избирательном совете, с бывшим сотрудником была проведена разъяснительная беседа, по итогам которой он вернул служебный ноутбук. Таким образом, мужчине больше не грозит уголовное преследование, передаёт gagauzinfo.md. В то же время в ЦИКе ожидают, что он и его бывший руководитель, председатель окружной избирательной комиссии Игорь Янак всё-таки сдадут финансовую отчётность.

Напомним, выборы в Парламент Республики Молдова состоялись в феврале текущего года.

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