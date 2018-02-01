Компенсации оптом

Я подтвердил право на предоставление мне компенсации на отопление ещё в середине октября, но до сих пор мэрия не выплатила ни бануцы. В ЖЭКе говорят, что виноват бюджет – нет денег. Правда ли это? А. А. Радионов, Кишинёв

Отвечает Пётр Гонтя, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства муниципия Кишинёв:

– Выплата компенсаций задерживается в связи с тем, что муниципальный совет Кишинёва был вынужден внести изменения в положение о предоставлении компенсаций, так как ранее существовали неясности в процедуре приёма документов и в расчётах счёт-фактур. В итоге было принято решение подписать контракт с ООО Info Bon, и с 5 января этого года компания начала выписывать счёт-фактуры. Управление жилищно-коммунального хозяйства собрало все заявления, независимо от того, где они были поданы, и передало их в Info Bon. Уже в феврале малоимущие потребители получат компенсации на отопление за октябрь, ноябрь и декабрь. Новые заявления и подтверждения на выплату компенсаций можно подать в управление жилищного фонда или непосредственно в претуры. Заявления утверждают специальные комиссии в составе претур.