Компания с австрийским капиталом создаст 650 новых рабочих мест на севере Молдовы (ФОТО, ВИДЕО)

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Во вторник Игорь Додон встретился с представителями компании с австрийским капиталом Gebauer & Griller (GG Cables & Wires EE), которая действует в Свободной экономической зоне Бельц. На встрече присутствовал и главный администратор СЭЗ, господин Марин Чобану.

Компания Gebauer & Griller (GG Cables & Wires EE) – крупный производитель кабеля, проводов и кабельной стяжки для автомобильной индустрии, производства лифтов и эскалаторов и для прочих промышленных нужд. Заводы расположены в Австрии, Германии, Польше, Чехии, Республике Молдова, США и других странах. В Молдове GG Cables & Wires уже инвестировала более 40 млн. долларов, вложенных как в строительные работы, так и в современное оборудование.

Гости проинформировали главу государства о недавнем решении компании расширить производство на дополнительной площади в 5000 кв.м., после чего суммарный объем инвестиций превысит 50 млн. долларов. На севере страны создаются 650 новых рабочих мест со средней зарплатой более 10 тысяч леев.

– Приветствовал это решение компании и заверил в том, что Администрация Президента в тесном взаимодействии с Правительством Республики Молдова будет и далее прилагать необходимые усилия для привлечения прямых иностранных инвестиций и поддержки отечественного бизнеса, – отметил Игорь Додон по итогам проведенной встречи.