Компания Adidas вновь судится с молдавскими продавцами: на этот раз под раздачу попал бутик в торговом центре

История Adidas, которая в борьбе с молдавскими экономическими агентами отстаивает свой бренд, не имеет конца и края. На этот раз под раздачу попал бутик в торговом центре Atrium, владелец которого продаёт фирменные вещи Adidas без подписания контракта с международной фирмой.

Адвокат компании The Adidas International Marketing B.V. Дориан Кирока выдвинул продавцу претензию по поводу того, что он предоставляет клиентам не только спортивную одежду с надписью Adidas, но и товар с надписью FC Barcelona, пишет bizlaw.md. По причине того, что продавец никак не отреагировал на замечания адвоката, дело было передано в суд. Представитель компании попросил принять меры, а именно наложить секвестр на товар, чтобы впоследствии его можно было использовать в процессе защиты товарного знака.

Суд первой инстанции постановил изъять ряд предметов одежды, на которых были надписи компании. Вторая сторона опротестовал это решение суда. Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции, постановив вернуть в бутик предметы одежды с надписями всемирного известного бренда, несмотря на то, что у продавца не был заключен контракт с соответствующей фирмой.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда Adidas подаёт в суд на молдавских продавцов за нарушение исключительных прав на товарные знаки. Так, в мае текущего года представитель фирмы подал в суд на владелицу бутика на столичном Центральном рынке, в котором продавалась продукция компании, однако никакого контракта с ней заключено не было. Тогда судьи Высшей судебной палаты вынесли решение в пользу владелицы бутика.