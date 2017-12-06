Компания Adidas судится с владельцем бутика на столичном центральном рынке (DOC)

Компания Adidas International Marketing B.V. подала в суд на владельца бутика на центральном рынке Кишинева.

Причиной для этого стало нарушение исключительных прав на товарные знаки Adidas: в бутике продавалась продукция компании, однако никакого контракта с ней заключено не было, пишет tv8.md.

Компания попросила суд запретить ответчику несанкционированное использование товарных знаков (импорт/экспорт, распространение и любой другой коммерческий акт) Adidas International Marketing B.V.

ADIDAS также попросил суд обязать ответчика самостоятельно уничтожить товар в его бутике и выплатить материальный и моральный ущерб в размере 220 тысяч леев.

От ответчика также потребовали за свой свет разместить решение суда в двух национальных изданиях, выплатить 2 500 леев за составление протокола и 25 000 леев в качестве комиссии адвокату.

Суд первой инстанции обращение Adidas International Marketing B.V. отверг. Такое же решение приняла и Апелляционная палата.