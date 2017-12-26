Коммунисты в райсовете Фалешт не проголосовали за декларацию против запрета российских новостей в Молдове

Документ был инициирован Партией социалистов.

Как рассказал на своей странице в соцсети депутат ПСРМ Олег Савва, районный советник Фалешт Сергей Фынтыны зачитал декларацию против запрета российских новостей и передач в Молдове. При этом из 29 присутствующих советников, 13 проголосовали за поддержку и принятие декларации.

– 12 советников от ДПМ и иже с ними – против, и 4 районных советника от Партии коммунистов воздержались. То есть своим “воздержанием” они не дали принять данную декларацию. Странная позиция, господа товарищи, она вызывает ряд вопросов, – отметил Савва.

Напомним, ранее парламентом Молдовы повторно был принят закон, запрещающий показ на территории Молдовы информационных, аналитических и военных программ, произведенных в РФ. Однако президент страны Игорь Додон, ранее не подписавший этот закон, намерен оспорить его в Конституционном суде.