Коммунальная авария оставила без воды жителей одной из столичных улиц

Коммунальная авария оставила без воды жителей одной из столичных улиц

Прорвавшая труба оставила без воды потребителей, проживающих по улице Ион Некулче. Аварийная служба «Apă-Canal» находится на месте происшествия. По словам специалистов, проблема будет решена до 15.00.

В диспетчерской АО «Apă-Canal Chișinău» сообщили, что данная труба была отремонтирована только вчера, а сегодня снова лопнула, передаёт agora.md. Жители улицы Ион Некулче говорят, что у них нет питьевой воды уже несколько дней. По их словам, они не знают причину отключения, а также, когда водоснабжение будет, наконец, возобновлено.

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