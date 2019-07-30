Коммунальная авария оставила без воды жителей одной из столичных улиц

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Прорвавшая труба оставила без воды потребителей, проживающих по улице Ион Некулче. Аварийная служба «Apă-Canal» находится на месте происшествия. По словам специалистов, проблема будет решена до 15.00.

В диспетчерской АО «Apă-Canal Chișinău» сообщили, что данная труба была отремонтирована только вчера, а сегодня снова лопнула, передаёт agora.md. Жители улицы Ион Некулче говорят, что у них нет питьевой воды уже несколько дней. По их словам, они не знают причину отключения, а также, когда водоснабжение будет, наконец, возобновлено.