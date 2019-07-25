Комиссия по расследованию “кражи века” требует возбудить уголовное дело против Юрия Лянкэ

0

Парламентская комиссия по расследованию обстоятельств банковского хищения потребовала возбуждения уголовных дел в отношении ряда государственных чиновников, в том числе бывшего премьер-министра Юрия Лянкэ. Об этом сегодня заявил председатель комиссии Александр Слусарь.

– После сегодняшних слушаний следственная комиссия приняла решение подать в прокуратуру первое ходатайство о возбуждении уголовных дел по обвинению в преступлениях, предусмотренных ст. 328 п.(3) и 329 п.(2) Уголовного кодекса Республики Молдова, в отношении ряда лиц, занимавших руководящие должности, в том числе бывшего премьер-министра Юрия Лянкэ, – написал Слусарь на своей странице в соцсети.

Напомним, следственная комиссия была создана в начале июня этого года. До настоящего момента был заслушан целый ряд лиц, среди которых бывший министр финансов Вячеслав Негруцэ, бывший председатель парламентской Комиссии по экономике, бюджету и финансам Вячеслав Ионицэ, бывший председатель парламентской Комиссии по расследованию кражи миллиарда Олег Рейдман, бывший вице-президент Banca de Economii Виорел Быркэ и бывший президент НБМ Дорин Дрэгуцану.