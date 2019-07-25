Комиссия по расследованию “кражи века” требует возбудить уголовное дело против Юрия Лянкэ

Комиссия по расследованию “кражи века” требует возбудить уголовное дело против Юрия Лянкэ

Парламентская комиссия по расследованию обстоятельств банковского хищения потребовала возбуждения уголовных дел в отношении ряда государственных чиновников, в том числе бывшего премьер-министра Юрия Лянкэ. Об этом сегодня заявил председатель комиссии Александр Слусарь.

– После сегодняшних слушаний следственная комиссия приняла решение подать в прокуратуру первое ходатайство о возбуждении уголовных дел по обвинению в преступлениях, предусмотренных ст. 328 п.(3) и 329 п.(2) Уголовного кодекса Республики Молдова, в отношении ряда лиц, занимавших руководящие должности, в том числе бывшего премьер-министра Юрия Лянкэ, – написал Слусарь на своей странице в соцсети.

Напомним, следственная комиссия была создана в начале июня этого года. До настоящего момента был заслушан целый ряд лиц, среди которых бывший министр финансов Вячеслав Негруцэ, бывший председатель парламентской Комиссии по экономике, бюджету и финансам Вячеслав Ионицэ, бывший председатель парламентской Комиссии по расследованию кражи миллиарда Олег Рейдман, бывший вице-президент Banca de Economii Виорел Быркэ и бывший президент НБМ Дорин Дрэгуцану.

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