Комиссия по расследованию “кражи века” хочет заслушать Филата

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Специальная парламентская комиссия по выяснению всех обстоятельств девальвации банковской системы и расследованию банковского мошенничества хочет заслушать по этому вопросу бывшего премьер-министра страны Влада Филата. Об этом на своей странице в соцсети сообщил председатель комиссии Александр Слусарь.

– Следственная комиссия обратилась к Министерству юстиции с просьбой о проведении слушаний с участием Влада Филата 30 августа в 10.00, – отметил Слусарь.

Ответ Минюста по этому поводу станет известен позднее.

Напомним, ранее следственная комиссия заслушала целый ряд государственных чиновников, которые находились у руководства страны в период, когда была совершена “кража века”. Более того, члены комиссии потребовали возбудить уголовные дела в отношении Юрия Лянкэ, Андриана Канду, Дорина Дрэгуцану и Анатола Арапу за то, что они допустили халатность при исполнении своих должностных обязанностей и не установили государственное администрирование в трех проблемных банках после того, как им под гарантии правительства был выдан кредит в размере 9,5 млрд леев.

Специальная комиссия по расследованию “кражи века” была создана в парламенте 10 июня. Она будет работать до 10 октября включительно, после чего депутатам будет представлен детальный отчет о полученных результатах.