Важно знать: срок действия техосмотров продлен до 30 июня (ВИДЕО)

Важно знать: срок действия техосмотров продлен до 30 июня (ВИДЕО)

До 30 июня 2020 года включительно продлеваются по праву сроки действия сертификатов CEMT на технический контроль автотранспортных средств и прицепов, которые истекли после 12 марта 2020 года. Об этом накануне в рамках брифинга сообщил премьер-министр Ион Кику. 

– Эти сертификаты необходимы для обеспечения перевозки товаров. Кроме того, было принято решение о продлении срока действия сертификатов, выданных властями, так как на данный момент транспортировка товаров в режиме экспорта длится намного дольше, чем традиционным способом, и иногда срок действия этих сертификатов истекает в период транспортировки. Поэтому мы продлеваем сроки действия этих сертификатов, – заявил глава кабмина. 

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