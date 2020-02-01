Комиссар ОБСЕ по нацменьшинствам посетил аппарат президента (ФОТО)

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По поручению Игоря Додона прошла встреча руководства аппарата главы государства с Верховным комиссаром ОБСЕ по национальным меньшинствам Ламберто Дзанньером, который находится в Молдове с рабочим визитом.

Молдавскую сторону на встрече представляли генеральный секретарь Николае Постурусу, советник по вопросам межэтнических отношений Сергей Мишин, советник по внешней политике Еуджен Карас и руководитель комиссии по межэтническим отношениям Совета гражданского общества при президенте Елена Белякова.

Собеседники провели дискуссию по ряду актуальных для Молдовы вопросов: взаимодействие центральных властей с этнокультурными организациями, статус русского языка и родных языков народов нашей страны, изучение государственного языка в учебных заведениях с русским языком обучения, диалог между центральной властью и регионами и т. д.

В ходе продолжительной беседы стороны обменялись мнениями по обозначенным темам, отметили перспективы дальнейшего диалога Республики Молдова с внешними партнёрами, включая международные организации. Господин Дзанньер, в свою очередь, обещал оказать содействие со стороны ОБСЕ в решении обсуждённых проблем.