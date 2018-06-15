“Комфорт” кишиневских троллейбусов: вместо кондиционеров – вода

“Комфорт” кишиневских троллейбусов: вместо кондиционеров – вода

Пока судьба 20 троллейбусов с кондиционерами остается неизвестной, все уже функционирующие единицы транспорта обеспечат бесплатной питьевой водой. Об этом заявил временно исполняющий обязанности начальника Управления электротранспорта Кишинева Дорин Черный. 

По его словам, начиная с сегодняшнего дня питьевая вода будет во всех троллейбусах города, бесплатно выпить ее сможет любой желающий. Примечательно, что решение было принято лишь после того, как в последние дни сразу несколько человек потеряли сознание по причине страшной духоты в общественном транспорте.

Напомним, что сегодня муниципальный советник ПСРМ Никита Цуркан обратился в Управление электротранспорта с просьбой предоставить информацию о том, как проходит процесс сборки 20 троллейбусов с кондиционерами.

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