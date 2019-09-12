Комбо: В Унгенах произошло ДТП с участием автобуса, маршрутки и легковушки

Комбо: В Унгенах произошло ДТП с участием автобуса, маршрутки и легковушки

Три транспортных средства столкнулись на одном из перекрёстков в Унгенах. Инцидент произошёл вчера, 11 сентября, во второй половине дня.

Согласно полученным данным, дорогу не поделили легковой автомобиль, автобус маршрута №3 и микроавтобус рейса Унгены – Четирень. По словам свидетелей аварии, сначала на перекрёстке столкнулись автобус и легковушка, а после, когда участники ДТП ждали приезда полиции, в них врезался ещё и микроавтобус, передаёт echipa.md.

Все обстоятельства инцидента выясняются.

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