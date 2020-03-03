Комбатанты не признают своим разбившего булавой дверь правительства мужчину: “Это не ветеран приднестровского конфликта!” (ВИДЕО)

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Неожиданный поворот во вчерашнем протесте у здания правительства. Участники акции говорят, что не знают мужчину, который разбил накануне булавой стеклянную дверь. По их словам, он не является ветераном конфликта на Днестре.

После встречи с премьер-министром ветераны конфликта на Днестре заявили, что вчерашний агрессор – не комбатант и они его вообще не знают. Более того, участники акции требуют, чтобы и он, и другие провокаторы были привлечены к ответственности и за содеянное по всей строгости закона.

– Хочу вам сказать, что это – не наш коллега. Он не ветеран войны. Я с ним не знаком, поэтому не могу сказать – наказали его или нет, но уверен, что он нарушил закон, и соответственно, должен быть наказан за свои действия, – заявил председатель Движения приднестровских беженцев Анатолий Бызгу. – Некоторые лица спровоцировали беспорядки. Мы надеемся, что правоохранительные органы их установят и привлекут к ответственности в соответствии с законом, – добавил ветеран конфликта на Днестре Николай Гырбэ.

Напомним, утром 2 марта агрессивный протестующий, размахивая булавой, из толпы громогласно ринулся к стенам здания правительства, призывая всех собравшихся на праведный бой. Протестующие последовали призыву активиста, который впоследствии разбил стекло двери. Этот же мужчина с булавой в руке одним из первых пошел на перекрытие движения по проспекту Штефана чел Маре. В полиции заявили о возбуждении уголовного дела, виновному грозит наказание согласно установленным законом нормам, пишет Accent TV.