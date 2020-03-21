Комаровский привел в пример “антивирусный” ролик Sunstroke Project (ВИДЕО)

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Известный врач-педиатр назвал формат, в котором молдавская группа обратилась с призывом оставаться дома, “очень удачным”.

– Всё больше представителей искусства посвящают свои труды коронавирусу. Иногда очень удачные посылы, например, вот этот, с которым очень хочется вас познакомить, – сказал он в очередном выпуске своей передачи на канале youtube.com, после чего были показаны несколько секунд ролика.

Стоит отметить, что видео Комаровского посмотрели уже 1 161 525 человек. Всего на канал врача в Youtube подписаны 2,09 миллиона человек.

Напомним, ранее призыв соблюдать карантинный режим прозвучал уже в стихах и под музыку. Популярная группа Sunstroke Project записала ролик, в рамках организованной примарией Кишинева информационной кампании, в котором призвала всех граждан, особенно мам, оставаться дома в период пандемии коронавируса.

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