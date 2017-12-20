Колокольчики Стырчи

Как маленькое село не потеряло своих корней

Приближается волшебная пора! Ещё немного и в каждом доме запахнет хвоей, радостью, надеждой, когда самые закоренелые скептики покорны ожиданию чуда исполнения желаний. И среди тех, кто вскоре окунётся в сказочный мир праздника Рождества, – жители маленького села Стырча, что в трёх километрах от райцентра Глодяны.

Село это, на первый взгляд, каких в республике не счесть. Двести домов, грунтовая дорога и три улицы без освещения. Но стоит оказаться в Стырче, как оттуда почему-то не хочется уезжать. Словно где-то среди её холмов затерялся невидимый магнит. На самом деле сила притяжения – в местных жителях. Пережив войны, а потом годы безверия и экономического упадка последних лет они сохранили веру, язык и традиции своих предков – польских переселенцев.

Книги пахли родиной

Людмила ЯБЛОНСКАЯ, директор Польского дома села Стырча, одна из потомков тех мигрантов. Род её, стырчанских поляков, начался с Иосифа и Анелии Воевудских. Ещё в далеком 1898 году прадед и прабабушка со старшими детьми и родственниками приехали сюда из Каменец-Подольска. Купили 10 десятин земли, построили домик – пустили корни в бессарабскую землю.

– Поляки привезли с собой книги, которые до сих пор хранятся во многих семьях, – рассказывает Людмила, – и эти старые молитвенники, сборники песен, колядок и стихов долгое время были для нас единственными учителями. По ним мы учили польский язык, не забывали традиции и культуру.

С 2003 года и поныне жители села изучают наследие исторической родины вживую. Ванда Бурек, первая учительница, приехавшая в Стырчу из Польши, посланница Центра развития польского образования за рубежом (ORPEG), всё сделала для того, чтобы наладить процесс обучения польскому языку детей и взрослых. Сначала для занятий снимали помещение, а в 2005 году благодаря Посольству Польши в Молдове купили просторный дом. Достроили, обустроили, так что теперь окна Польского дома, как маяки, разгоняют в селе ночную тьму. Днём он полностью во власти детворы. Вечером сюда приходят на занятия или просто попить чаю и пообщаться с пани учительницей взрослые.

Аисты на крышах

Элеонора ПАВЛЯК, учительница польского языка, 35 лет преподавала в Познани, а когда не стало мужа, написала письмо в ORPEG, который направляет учителей в места компактного проживания поляков по всему миру. Сначала ей выпала Рига, где она проработала 10 лет. Но городская суета так наскучила пани Элеоноре, что она попросилась на работу подальше от больших городов. В сентябре этого года педагог из Познани приехала в Стырчу, о ней с восторгом рассказывали коллеги, которые до неё тут преподавали.

– Первый сюрприз Стырча преподнесла мне ещё с дороги, – улыбается собеседница, – село облюбовали аисты, известный символ Польши. Вторая неожиданность меня подстерегала, когда я лучше узнала принимающую сторону. Стырчане живут как одна семья. Если играют свадьбу, то гуляет на ней весь народ – от мала до велика. Когда хоронят кого-то, за гробом идёт всё село. Но больше всего меня восхищают дети – умные и одарённые! Представляете, приходят заниматься польским языком даже во время каникул! Такого феномена я не встречала нигде за всю педагогическую практику – ни в Познани, ни в Риге.

Танцующие мамы

Одна из учениц нон-стоп – 12-летняя Таня Гурская. На уроки в Польский дом девочка летит как на крыльях. Учителя открыли ей мир поэзии, и Таня часто занимает первые места на региональных конкурсах, декламируя стихи на польском языке. Но самое её любимое занятие – польские народные танцы, как и у другой полусотни школьников разных возрастов из Стырчи и Глодян, которые занимаются в танцевальном ансамбле «Стырчанские звоночки» (Styrczanskie dzwoneczki).

А организовала, собрала «звоночки» Лилия ГУРСКАЯ (эту фамилию в Стырче носит полсела), педагог дошкольного воспитания. За 17 лет существования ансамбля через школу Гурской прошли сотни ребят, которым пани Лиля открыла дверь в мир красоты, музыки и грации. Недавно 30 «звоночков» вернулись из 10-дневных гастролей в Польше, где они в 14 городах дали 20 концертов. И это была вторая поездка ансамбля за год. Ему было что показать: куявек, оберек, краковяк, мазур, полонез и несколько видов польки – краковскую, любельскую, живецкую. Все эти танцы в исполнении сельских ребят из Молдовы зрители принимали на ура. Глядя на успехи своих чад, в ансамбль записались и …восемь взрослых мам. Кстати, ансамбль – не единственное дело пани Лили. Ровесник ансамбля – этнографический музей села, который она открыла прямо в доме своих родителей.

КОММЕНТАРИЙ

Счастья и мирного неба!

Станислав ОБРЕЖА, ксёндз села Стырча:

– В дни Адвента – так в католической церкви называется время поста, время подготовки к Рождеству Христову, в костёлах всего мира проходят необычные мессы – Рораты. Специальные службы, посвящённые Пресвятой Деве Марии как знак благодарения за её согласие принять Божью Волю. Рораты проходят на восходе солнца. Служба начинается в тёмном храме, освещаемом зажжёнными свечами, которые держат в руках прихожане. Свет включают только при исполнении торжественного гимна. Рораты символизируют ожидание пришествия Христа. Праздник Рождества – это свет, которого мы ждём все дни поста.

И это чудо свершается в ночь с 24 на 25 декабря. В те волшебные часы во всех католических храмах мира творится особое богослужение – Пастырская месса, которую поляки называют «пастеркой» (от слов «пастырь», «пастух»). «Пастерка» напоминает о прибытии в Вифлеем пастухов и о рождении Иисуса.

С Рождеством Христовым!

КСТАТИ

Глодянский прованс

Осталось тайной, что заставило поляков из Хотина и Каменец-Подольского, который дважды находился во владении Речи Посполитой, перебраться в Бессарабию. Как бы там ни было, в 1895- 1896 годах 34 семьи, связанные родственными узами, – Томашевские, Камарницкие, Добик, Климович – купили у бельцкой помещицы Елизаветы Кукуряновой 502 десятины (более 5 га) земли, да и разделили её между собой.

Сначала переселенцы ютились в землянках. Но после того как рассчитались с банком, ссудившим им нужную сумму, дружно взялись строить свои дома. В 1899 году они зарегистрировали своё поселение под именем Елисаветовка – в благодарность помещице, продавшей им землю. Но оказалось, что в Бельцком уезде уже есть село с таким названием! Пришлось переименоваться в Стырчу… В 20-30-х годах прошлого века здесь уже работали мельница, три маслобойки, начальная школа, молитвенный дом и даже детский сад.

А в советское время Стырча просто благоухала. На полях вокруг села росли розы, шалфей, мята, лаванда, фенхель. И дивными запахами этих трав был пропитан каждый дом. Эфиромасличный завод, работавший в Глодянах, производил масла на экспорт. Во время летних каникул ученики в составе школьных бригад работали на ароматных плантациях. В пять утра, пока пчёлы спят, собирали лепестки розы. В 90-х годах глодянский «Прованс» разграбили, и он исчез, словно его никогда и не было.

До 80-х годов прошлого века в здешних семьях существовал негласный запрет на женитьбу с иноверцами. Но стырчанские парни нашли выход. Они уезжали на праздники к родственникам в польские сёла и там на вечерницах, где собиралась молодёжь, искали суженую. На таких посиделках играла музыка, молодёжь танцевала, знакомилась.

Есть у Стырчи ещё одна хорошая особенность. Всё взрослое население имеет среднее специальное или высшее образование: медсёстры, бухгалтеры, врачи, учителя, инженеры. Неграмотных и малограмотных тут отродясь не бывало. Такая она – шляхетская кровь!

РЕЦЕПТ ДНЯ

Силезские маковки

200 г молотого мака, 400 мл сливок для распаривания мака и размачивания булочек, 2-3 булочки, 100 г сахара, 2 пакетика ванильного сахара, 50 г миндаля и 80 г изюма без косточек.

Шаг 1. 400 мл сливок кипятим с сахаром и ванилью, всыпаем молотый мак и на маленьком огне, помешивая, даём ему разбухнуть и впитать в себя всю жидкость.

Шаг 2. Булочки нарезаем пластами толщиной примерно в сантиметр. Каждый пласт на полминуты окунаем в миску со сливками, чтобы пропитался.

Шаг 3. Дно миски выстилаем размоченными булочками. На них кладём слой распаренного мака. Сверху слой булочек, потом – снова мак. Верхний слой маковок украшаем миндалём. Чтобы очистить его от кожуры, кипятим 2 стакана воды. Всыпаем в воду орешки и кипятим 15-20 секунд. Сливаем воду и даём миндалю остыть. Снимаем кожурки с остывших орешков, украшаем ими маковки.

Татьяна СОЛОВЬЁВА,

Кишинёв – Стырча, Глодянский район