Коллектив «Жока» поблагодарил президента за содействие в участии коллектива в «Добровидении-2019» (ФОТО, ВИДЕО)

0

Артисты Национального академического ансамбля народного танца «Жок» пришли сегодня в гости к президенту, чтобы выразить признательность за помощь в участии в Международном фольклорном фестивале «Добровидение-2019», который прошел в Санкт-Петербурге.

Художественный коллектив был приятно удивлён хорошей организацией и проведением фестиваля мирового уровня и поблагодарил Игоря Додона за предоставленную возможность выступить на сцене северной столицы России после более чем 30-летнего перерыва и представить нашу страну на состязании. Кроме того, для артистов сегодня организовали экскурсию по зданию администрации президента, где они смогли увидеть залы рабочих заседаний, залы исторического значения, а также рабочий кабинет главы государства.

– Выразил коллективу благодарность за зрелищное выступление в Санкт-Петербурге, где они сорвали аплодисменты. Заверил их в полной поддержке в дальнейшем, в том случае для участия в национальных и международных конкурсах, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.