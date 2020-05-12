Коллектив «АиФ в Молдове» осуждает преследование журналиста Елены Левицкой-Пахомовой

Коллектив «АиФ в Молдове» осуждает преследование журналиста Елены Левицкой-Пахомовой

Редакция «Аргументов и фактов в Молдове» разделяет обеспокоенность коллег с «НТВ Молдова» преследованием журналиста, телеведущей Елены Левицкой-Пахомовой. Согласно заявлению телеканала, поводом стал закрытый пост на ее личной странице в соцсети.

Авторы программы на «TV8» Ната Албот и Андрей Болокан сделали его публичным, огласили личные данные журналиста, призвали своих зрителей найти ее. Это спровоцировало травлю, преследование, дискриминационные и ксенофобские высказывания. Помимо этого, в выпуске были использованы фотографии детей Елены без ведома родителей, что является нарушением прав ребенка.

Мы присоединяемся к заявлению телеканала «НТВ Молдова» и считаем, что любая дискуссия должна носить уважительный характер в рамках Деонтологического кодекса и ни в коем случае не призывать к агрессии. Надеемся, что профессиональные организации в области СМИ обратят внимание на данную ситуацию и не допустят повторения подобного.

 

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