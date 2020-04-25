Колл-центр НКСС возобновит работу с понедельника

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С 27 апреля снова заработает колл-центр Национальной кассы социального страхования. Лица, у которых есть вопросы, связанные с установлением, расчётом или оплатой социальных пособий, могут получить соответствующую информацию с понедельника по пятницу, с 7:30 до 16:00.

Согласно пресс-релизу учреждения, пособия семьям с детьми, а также пособия по отцовству могут быть запрошены в электронном виде на веб-странице НКСС (www.cnas.md) или на едином правительственном портале публичных услуг (https://servicii.gov.md/ecnas).

В то же время НКСС информирует заявителей, которые должны были получить право на пенсию и другие социальные пособия в период с 17 марта по 15 мая, что заявления и документы, необходимые для установления этих прав, должны быть поданы в территориальную кассу социального страхования со дня прекращения чрезвычайного положения. Такой же подход, пишет ipn.md, будет применяться к срокам предоставления всех социальных пособий, установленных территориальными кассами социального страхования.

По соображениям медицинской безопасности продлён срок приостановления деятельности по приему граждан как в центральном офисе, так и в территориальных подразделениях.

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