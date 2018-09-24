Количество заболевших корью людей растёт: врачи подтвердили ещё 2 новых случая

По данным специалистов, количество заболевших корью людей непрерывно растёт.

Сегодня, 24 сентября, Национальное агентство общественного здоровья подтвердило ещё два новых случая вируса кори. Речь идёт о двух пациентах Кантемирского района, пишет publika.md.

По данным НАОЗ, с начала года в Молдове было подтверждено 287 случаев кори. Согласно статистике, самое большое количество случаев заражения зарегистрировано в Чадыр-Лунгском – 150. В Вулканештском районе были подтверждены 34 случая, в Тараклийском – 12, а в Кагульском – 10. Кроме этого, заболевшие корью регистрируются в Окницком, Ниспоренском, Глодянском, Хынчештском районах и в Кишинёве.

На всей территории страны сохраняется “оранжевый код” опасности в связи с распространением кори. По словам врачей, вирус распространяется очень быстро, а один заболевший может заразить ещё 18 невакцинированных человек. Единственным эффективным методом предотвращения вируса кори является иммунизация.