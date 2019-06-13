Количество вызовов в единую службу 112 неуклонно растёт (ВИДЕО)

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У операторов единой экстренной службы настала горячая пора. С учётом недавних штормовых предупреждений число обращений граждан увеличилось на 20%. В среднем, поступает на 2 000 звонков больше, чем обычно.

– Затопленные дома, упавшие деревья. Бывают случаи, когда отправляем по вызову всех сразу – и врачей, и спасателей, и полицию, – говорят сотрудники службы 112.

По словам операторов, летом возрастает и число ложных вызовов, пишет publika.md. На их долю приходится около 65-75% от общего числа звонков, пишет источник.

Служба экстренной помощи 112 была запущена в марте 2018 года. За год операторы приняли свыше 4 миллионов звонков.