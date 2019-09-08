Количество сделок купли-продажи квартир продолжает расти

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Количество сделок купли-продажи квартир выросло в I полугодии этого года до 11,5 тыс., по данным Агентства госуслуг. В годовом выражении количество сделок может превысить 22 тысячи, что выше показателя 2018 года, когда было зарегистрировано 20 400 проданных квартир. Это является рекордом для Республики Молдова, учитывая, что данное число на 5000 больше по сравнению с последними пятью годами.

Согласно официальной статистике о рынке недвижимости, в I полугодии было совершено 3898 сделок купли-продажи индивидуальных домов. Эксперт Вячеслав Ионицэ утверждает, что после продолжающегося падения вследствие кризиса 2008 года рынок недвижимости растет, эта тенденция сохранится, тем более, что предложение растет. По данным Национального бюро статистики, в I полугодии было сдано в эксплуатацию 3676 квартир и индивидуальных жилых домов площадью 271,1 тыс. квадратных метров, что на 30,3% выше уровня, зафиксированного в аналогичный период прошлого года.

Сделки на рынке недвижимости растут, несмотря на незначительное подорожание жилья в Кишиневе, где в I полугодии было зарегистрировано около 70% от общего объема продаж квартир. Данные биржи недвижимости “LARA” показывают повышение цен на квартиры на 4 евро (0,7%) до 533 евро за квадратный метр в июле по сравнению с предыдущим месяцем, пишет www.moldpres.md.