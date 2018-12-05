Количество пользователей фиксированной телефонии сократилось до 1,1 миллиона

Количество пользователей фиксированной телефонии сократилось до 1,1 миллиона

За девять месяцев 2018 года количество пользователей фиксированной телефонии составило 1,1 млн, что на 2,3% меньше, чем в конце 2017 года. Статистические данные предоставило Национальное агентство по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий (НАРЭКИТ).  

Так, согласно отчёту, за указанный период голосовой трафик, генерируемый пользователями соответствующей услуги, снизился на 15,8%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,01 млрд минут, а объем доходов в соответствующем секторе снизился на 20,4% и составил 422,2 млн леев. Следовательно, уровень проникновения услуг фиксированной телефонии на 100 жителей республики снизился на 0,7 процентных пункта и составил 31,5%.

Согласно данным, представленным НАРЭКИТ поставщиками услуг фиксированной телефонии, за отчётный период снижение общего количества абонентов было обусловлено сокращением абонентской базы АО «Moldtelecom» на 1,9% и составило 998,5 тысяч. Также, совокупное количество абонентов 22 альтернативных поставщиков снизилось на 5% и составило 119,3 тысяч.

Снижение общего объема голосового трафика вызвано уменьшением всех видов трафика. Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года международный трафик снизился на 32,3%, трафик в собственные сети снизился на 15,9%, а трафик к мобильным сетям снизился на 15,6%. Следовательно, среднемесячный голосовой трафик на одного абонента снизился за год на 12,4% и составил 157 минут (2 часа 37 минут).

В результате снижения количества абонентов, голосового трафика и общего объема доходов, полученные на рынке фиксированной телефонии за девять месяцев 2018 года, среднемесячный доход на одного абонента снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 18,2% и составил 41,5 леев.

По состоянию на 30 сентября 2018 года, на рынке фиксированной телефонии, работали 23 поставщика. Наибольшей рыночной долей, в зависимости от объема продаж – 95,6% владело АО «Moldtelecom», а совокупная доля других поставщиков фиксированной телефонии составила 4,4%.

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