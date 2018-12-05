Количество пользователей фиксированной телефонии сократилось до 1,1 миллиона

За девять месяцев 2018 года количество пользователей фиксированной телефонии составило 1,1 млн, что на 2,3% меньше, чем в конце 2017 года. Статистические данные предоставило Национальное агентство по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий (НАРЭКИТ).

Так, согласно отчёту, за указанный период голосовой трафик, генерируемый пользователями соответствующей услуги, снизился на 15,8%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,01 млрд минут, а объем доходов в соответствующем секторе снизился на 20,4% и составил 422,2 млн леев. Следовательно, уровень проникновения услуг фиксированной телефонии на 100 жителей республики снизился на 0,7 процентных пункта и составил 31,5%.

Согласно данным, представленным НАРЭКИТ поставщиками услуг фиксированной телефонии, за отчётный период снижение общего количества абонентов было обусловлено сокращением абонентской базы АО «Moldtelecom» на 1,9% и составило 998,5 тысяч. Также, совокупное количество абонентов 22 альтернативных поставщиков снизилось на 5% и составило 119,3 тысяч.

Снижение общего объема голосового трафика вызвано уменьшением всех видов трафика. Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года международный трафик снизился на 32,3%, трафик в собственные сети снизился на 15,9%, а трафик к мобильным сетям снизился на 15,6%. Следовательно, среднемесячный голосовой трафик на одного абонента снизился за год на 12,4% и составил 157 минут (2 часа 37 минут).

В результате снижения количества абонентов, голосового трафика и общего объема доходов, полученные на рынке фиксированной телефонии за девять месяцев 2018 года, среднемесячный доход на одного абонента снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 18,2% и составил 41,5 леев.

По состоянию на 30 сентября 2018 года, на рынке фиксированной телефонии, работали 23 поставщика. Наибольшей рыночной долей, в зависимости от объема продаж – 95,6% владело АО «Moldtelecom», а совокупная доля других поставщиков фиксированной телефонии составила 4,4%.