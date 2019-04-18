Количество ДТП на дорогах Приднестровья сокращается

0

За первый квартал этого года на дорогах Приднестровья произошло 481 ДТП. Это на 35 аварий меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, пишет novostipmr.com.

В то же время, по информации источника, наблюдается рост количества аварий, в результате которых пострадали и погибли граждане. В 2019-м таковых зафиксировано 30, то есть, на 7 больше, чем в прошлом году. 6 человек погибли, 34 гражданина получили травмы различной степени тяжести. В прошлом году погибших и пострадавших было 5 и 24 соответственно.

Основными причинами происшествий являются управление транспортом в нетрезвом виде и выезд на полосу встречного движения с нарушением правил обгона.