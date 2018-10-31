Колбасу неизвестного происхождения пытались сбыть на рынке в Кэушанах

Инспекторы Управления по безопасности пищевых продуктов совместно с представителями местной публичной власти и инспектората полиции провели рейды на предмет продажи продукции, изготовленной из свиного мяса.

В результате рейдов на рынке в селе Опачь были конфискованы продукты животного происхождения без соответствующих документов. В частности, из продажи были изъяты 12 килограммов колбасы.

Рабочая группа также проинформировала граждан об опасности распространения африканской чумы свиней и о мерах предупреждения данного заболевания.