Колбасу неизвестного происхождения пытались сбыть на рынке в Кэушанах

Колбасу неизвестного происхождения пытались сбыть на рынке в Кэушанах

Инспекторы Управления по безопасности пищевых продуктов совместно с представителями местной публичной власти и инспектората полиции провели рейды на предмет продажи продукции, изготовленной из свиного мяса. 

В результате рейдов на рынке в селе Опачь были конфискованы продукты животного происхождения без соответствующих документов. В частности, из продажи были изъяты 12 килограммов колбасы.

Рабочая группа также проинформировала граждан об опасности распространения африканской чумы свиней и о мерах предупреждения данного заболевания.

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