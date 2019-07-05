“Когда забыл выключить утюг”: в столице водитель проехал задним ходом по встречной полосе (ВИДЕО)

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Комическое, но, тем не менее, грубое нарушение ПДД было зафиксировано сегодня в столице. «Смелый» водитель легковушки проехал задним ходом по встречной полосе.

Момент попал на видеорегистратор другого участника дорожного движения. Автор видео в юмористической форме предположил, что водитель легковушки забыл дома выключить утюг, поэтому был вынужден проехать задним ходом по встречке.

На видеозаписи видно, что водитель легковушки сначала проехал по крайней правой полосе, не нарушая ПДД, а спустя несколько секунд он снова появился в кадре – только на этот раз он ехал задним ходом по крайней левой полосе.