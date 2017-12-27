Когда все немного дети

Новый год хорош уже тем, что обещает перемены к лучшему!

Дух Рождества, дух Нового года, оставляющий нас детьми! Светлый, искрящийся праздник! Шуршание долгожданного сюрприза под подушкой, подарки под ёлкой, посылка издалека…растроганность чувств, родные добрые лица, улыбки, а ещё – какое-то внутреннее очищение и вера этих дней, будто выпал чистейший снег и замёл всё старое и ненужное, как будто его и не было…

Начнём с начала!

Эх-эх, а смолистый запах хвои?! Аромат мандарин. Перезвон хрупких игрушек, плывущий из кухни сладкий запах маминого пирога. Милый сердцу родной дом, притихший, преображённый с утра, как вымытая половица у порога, и суматошный, громкий, разноцветный к ночи… румянец на щеках детей, взволнованно носящихся туда-сюда в ожидании подарков… перезвон стеклянных сосулек на ёлке, смешной ватный Дед Мороз в тулупе из блёсток… как это трогает сердце, даже если ты давно взрослый и случайного чуда тебе вроде ждать уже не полагается – не по летам и чину.

А вот и нет! Сколько бы ни жил на свете, какие бы перипетии ни сопровождали бытие, а всё ждешь от этого дня какого-то тайного договора с высшими силами: ведь всё будет хорошо, как сегодня, правда? Вы не обидите нас? Мы тоже обещаем быть хорошими и всё начнём с начала. Мы постараемся быть справедливыми, помиримся с теми, кого несправедливо обидели, наградим тех, кто незаслуженно забыт, одарим близких любовью и нежностью… мы позвоним маме и десятку друзей и знакомых, предвкушая сладкую возможность сказать от души самые заветные слова, которых стеснялись в будние дни.

И сами услышим по телефону: «Мой любимый человек, желаю тебе исполнения желаний…»; «Моя ненаглядная красавица! Обожаю тебя!»; «Будь и в Новом году таким же славным парнем, каким я тебя знаю…»; «Жду нашей встречи, ты у меня самый заветный друг…»; «Мама, дорогая, крепкого здоровья, счастья, покоя и уюта вам с папой в новом году, любим вас больше всего на свете, берегите себя!»; «Сестрёнка, зря я тебя дёргал за косы в детстве – ты у меня лучшая сестра в мире, знай это…»

И словно ворота открываются в сказочный мир добра, хочется поделиться со всеми любовью и нежностью, сказать, что недосказал или не успел. Или просто постеснялся. Да, постеснялся в недоброе время быть добрым…

Снизка счастья

Вся жизнь – это, в конце концов, недлинная снизка чем-то запомнившихся хороших мгновений. Практически и чаще всего – бесплатных! Как первые санки. Запущенный воздушный бумажный змей. Верная собака или пушистый кот. Первый поцелуй в подъезде. Любовь. Из зёрнышка выращенное тобой растение, редкий цветок… В общем, не такая уж длинная эта снизка. В смысле, не слишком много падает на жизнь человека озаряющих душу ярких, трогательных мгновений. Как бусины они сверкают в конце пути. И, странное дело, понимаешь, что это не богатые презенты, эффектные наряды, дорогие покупки или доставшийся в наследство гараж деда, а то и бабушкины золотые часы. А просто выпал под утро снег, ты вышел, чтобы вдохнуть полной грудью этот морозный дух Рождества, и замер, заворожённый белейшим драгоценным ковром у своих ног… Мороз и солнце: день чудесный!.. Поэт всё сказал.

Что нас согреет

Надежда! Надеяться на лучшее стоит всегда. Даже когда кажется, что счастье и удача не ждут за порогом. В конце концов в этом уходящем 2017 году – сложном, переломном, провокационном – тоже было что-то хорошее. Кто-то вырос в профессионала, кто-то встретил любовь всей жизни, у кого-то родился ребёнок, кто-то выиграл приз, записал песню, а кое-кто – наконец-то! – отправился в путешествие и увидел далёкую красивую страну… И нас в Молдове летом не залили холодные дожди, не разразилось землетрясение и в свой черёд созрел урожай золотых и румяных фруктов, мы многое поняли за время испытаний, обогатились знаниями, наши близкие и любимые живы и здоровы, дети повзрослели, встают на ноги, и мы можем встретить Новый год с надеждой на будущее!

Дорогие читатели, с наступающим 2018 годом! Всем счастья, здоровья, удачи, процветания и обязательно – сбывшихся надежд!