Когда в Кишиневе отключат отопление? Ответ генпримара

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В последнее время всё больше жителей Кишинёва просят завершить отопительный сезон. Однако из-за пандемии коронавируса все дети и пожилые люди находятся дома, и если будет принято такое решение, температура в их квартирах существенно упадёт. Об этом на своей странице в соцсети пишет Ион Чебан.

По этой причине градоначальник подписал распоряжение об окончании отопительного сезона, но без даты.

⁃ Распоряжение вступит в силу, когда три дня подряд в промежуток с 18.00 до 6.00 будет +10 градусов и более, – пояснил Ион Чебан.

Отопительный сезон 2019-2020 в Кишиневе стартовал 21 октября.