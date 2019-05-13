Когда у бюджетников будут очередные мини-каникулы

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Отдыхали на Пасху, на Родительский день и на День Победы. В конце апреля и в мае у бюджетников сразу два раза были мини-каникулы. До конца года выходной среди рабочей недели выдастся еще раз лишь по случаю 27 августа, когда страна отметит День независимости, а затем – лишь 25 декабря, на Рождество по новому стилю.

Так, в канун Дня независимости у бюджетников будет дополнительный выходной 26 августа. Его придется работать 17 августа. Таким образом, бюджетники будут отдыхать с 24 по 27 августа включительно.

1 июня, Международный день детей, а также 31 августа, День родного языка, объявленные государством нерабочими, выпадают на выходные. Напомним, что бюджетники отдыхали в минувшую пятницу, 10 мая. Этот день им придется отработать в ближайшую субботу, 18 числа, пишет realitatea.md.