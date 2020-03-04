Когда штраф не помеха: в Кишинёве полным ходом идёт продажа подснежников (ВИДЕО)

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Как известно, подснежники включены в Красную книгу Молдовы. Их все реже можно найти в лесу, а в домашних условиях выращивать сложно. Зато на улицах столицы подснежников хоть пруд пруди. И даже штрафы не пугают торговцев. Некоторые откровенно признаются, что это один из немногих способов их заработка, другие убегают, слыша вопрос о законном основании продажи подснежников, и лишь единицы могут предъявить сертификат, разрешающий продажу этих весенних цветов.

Центр столицы кишит подснежниками, начиная от популярного цветочного рынка на улице Бэнулеску Бодони, заканчивая улочками вокруг Центрального рынка. На цветочном рынке торговцы убеждают, что подснежники стоят на прилавке в качестве декора и не продаются. Только одна продавщица предъявила сертификат на продажу подснежников. Но цена её «законных» подснежников внушительная – 10 леев за один цветочек.

– Цветы выращивают в домашних условиях, в теплицах. Дорого, потому что за ними ухаживали всю зиму, обогревали помещение с помощью газовых установок, подснежники требуют особого ухода, – отметила продавщица.

Согласно действующему законодательству, те, кто собирает занесённые в Красную книгу цветы, кроме штрафа, обязаны возместить нанесённый ущерб. По данным представителей власти, в стране регулярно проводятся рейды, направленные на борьбу с незаконной торговлей растений, занесённых в Красную книгу, передаёт tv8.md.

– У нас 400 000 гектаров леса, невозможно пройти каждый квадратный метр. Каждое сорванное растение из Красной книги – это ущерб в 100 леев, – отметил заместитель начальника Управления мониторинга природных ресурсов.

По данным экологического инспектората, в Молдове запрещён сбор и продажа 208 растений, включённых в Красную книгу. Среди них: подснежники, фиалки, пролеска двулистная, ландыши и т.д.