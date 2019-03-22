Когда парламент может собраться вновь? Ответ президента (ВИДЕО)

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Вчера состоялось учредительное собрание нового парламента страны. Однако с учетом того, что парламентское большинство не было создано, а кандидатуры на пост председателя законодательного органа не были предложены, в заседании был взят перерыв.

Пока не известно, как скоро парламент соберется снова. Своим мнением на этот счет в рамках передачи поделился президент страны Игорь Додон.

– У нас была похожая ситуация в конце 2014-го года, когда прошло первое заседание парламента после выборов, состоявшихся в ноябре. Заседание было 28-29 декабря 2014 года, после которого следующее заседание было объявлено в конце января. Поэтому я не исключаю, что и здесь может произойти нечто схожее. Поскольку нет дискуссий между партиями, посмотрим, чем закончатся консультации, которые президент проведет с каждой партией. Думаю, раньше начала апреля парламент не будет созван. И это в ситуации, если будет четкое парламентское большинство, – сказал он.

Поведал президент и о возможном развитии событий, в случае если парламентского большинства не будет.

– В Конституции прописано, что если по прошествии 3-х месяцев с момента образования парламента не было принято ни одно решение, ни один законопроект, тогда парламент, после консультации президента с фракциями, может быть распущен и назначаются досрочные выборы. Таким образом, этот «бойкот» не может длиться бесконечно. Максимум – 3 месяца, до начала июля. Но это будет исключением, раньше у нас таких случаев не было. Надеюсь, такое Молдову не коснется. Я думаю, что раньше, чем 8-10 апреля парламент не соберется – по крайней мере, так я это вижу на этом этапе, – подытожил он.