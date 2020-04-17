Когда начнут выплачивать пособие по безработице? Ответ главы государства (ВИДЕО)

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За последние дни было подано более 4000 заявлений на получение пособия по безработице. Они принимаются по электронной почте для снижения рисков в ситуации с пандемией COVID-19. Глава государства полагает, что непосредственно выплачивать эти деньги начнут уже на следующей неделе. Об этом он заявил в рамках нового выпуска “Президент отвечает”.

– Очевидно, для того, чтобы выделить деньги, нужно утвердить соответствующий закон, так как деньги пойдут из бюджета. На заседании Комиссии по ЧС было решено продолжить принимать заявления, даже несмотря на то, что КС приостановил этот закон по запросу депутатов из оппозиции. Если бы этого не произошло, граждане деньги бы уже получили, потому что в том законе было предусмотрено всё, в том числе источники. Чтобы не останавливать процесс, было решено продолжить принимать заявления, но для выделения денег нужно пересмотреть бюджет, что будет сделано сегодня, и, надеемся, что уже со следующей недели начнется выплата пособий, – сказал он.

Напомним, размер пособия по безработице будет составлять 2775 леев ежемесячно в период режима ЧП.

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