Когда коронавирус на руку: полицейские оштрафовали нелегальных торговцев масками и дезинфектантами (ФОТО)

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19 марта сотрудники Управления по расследованию экономического мошенничества Национального следственного инспектората совместно с сотрудниками ИП Новые Анены зарегистрировали пять случаев незаконной торговли защитными средствами и препаратами, которые используются для борьбы с COVID-19.

В Кишинёве были задержаны четверо человек, торгующих дезинфицирующими средствами без документов о происхождении. Сотрудники полиции обнаружили 150 литровых ёмкостей стоимостью 22 000 леев и 2 500 медицинских масок на сумму более 55 000 леев. Товар был изъят, а продавцам выписаны штрафы в размере 11 500 леев.

Ещё один гражданин, ранее наказанный за продажу масок, на следующий день снова был пойман за тем же занятием. У него было изъято 3 000 масок, которые продавали по 22 лея за штуку. Нарушитель был оштрафован на 3 000 леев.

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