Когда кашель берёт за горло

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Почему разрекламированные препараты — фикция?

Как врачи лечат кашель и больное горло, когда болеют сами.

Воспаление в горле возбуждает кашлевые рецепторы. Поэтому когда вы просто лечите горло при простуде, то боретесь и с кашлем. Помогают бесчисленные средства с ментолом, эфирными маслами эвкалипта, хвойных деревьев и прочих растений. Препараты с ними бывают в виде травяных сборов, растворов для полоскания горла и ингаляций, леденцов, спреев. Зачастую этого достаточно.

Не навреди себе сам

Если эти средства не помогают, нужны специфические препараты от кашля. Прежде чем их покупать, надо понять, какой у вас кашель — сухой или влажный (см. инфографику). Не зная этого, можно навредить здоровью: препараты от сухого кашля при влажном могут способствовать развитию бронхита и воспаления лёгких. И наоборот: лекарства от влажного кашля бесполезны при сухом — они его не подавляют. К сожалению, много лекарств сделано по шизофреническому принципу: в них есть компоненты и от сухого и от влажного кашля. Как этого избежать? Покупайте препараты не комплексные, а с одним компонентом. Самые эффективные средства для влажного кашля — препараты с бромгексином, амброксолом, ацетилцистеином и карбоцистеином.

Для сухого кашля есть две группы лекарств. Первые подавляют кашлевый центр в мозге – это препараты с бутамиратом и кодеином (последние – наркотики и отпускаются лишь по рецепту). Вторая группа лекарств успокаивает кашлевые рецепторы в горле. Это либексин и фалиминт. Принимать их можно все, но помогают они не всегда: эффект лекарств умеренный, и мучительные приступы кашля могут продолжаться. В лечении такого кашля есть критические моменты (кстати, они важны и при воспалении горла вообще).

Во-первых, если заложен нос и вы дышите ртом, толку от лекарств не будет. Горло пересушивается — и это мощный фактор активации воспаления и кашлевых рецепторов.

Во-вторых, негативное действие сухого воздуха (в квартирах он всегда очень сухой из-за отопления). Купите увлажнитель воздуха или пользуйтесь народными средствами: поставьте в каждой комнате таз с водой (чем он больше, тем лучше — испарение зависит от площади поверхности воды); на сушилках постоянно держите влажные полотенца, одежду и т. п. Чаще проветривайте помещение. Перед сном это крайне важно: ночью организм «подсушивается» – слизистые оболочки выделяют меньше влаги, это особенность нашей физиологии.

Если всё это не помогает, я использую спреи или таблетки для рассасывания с лидокаином. К сожалению, они ещё содержат антисептики с противобактериальным действием. Поскольку почти все поражения горла при простуде вирусные, толку от них мало. Но лидокаин — классический анестетик для обезболивания в стоматологии, хорошо «вырубает» и кашлевые рецепторы.

Кашель – не болезнь, а защитный рефлекс организма. Самые эффективные средства для влажного кашля — препараты с бромгексином, амброксолом, ацетилцистеином и карбоцистеином. Для сухого кашля есть две группы лекарств. Первые подавляют кашлевый центр в мозге. Вторая группа лекарств успокаивает кашлевые рецепторы в горле.

Не простая простуда

При простуде важно не пропустить ангину. Иногда она запросто может убить почки, и потребуется их пересадка, или так поразить сердце, что нужно будет делать операцию по замене клапана. Поэтому если есть боль в горле, усиливающаяся при глотании, и повышается температура, срочно к врачу – это может быть ангина.

– Ангину до сих пор неправильно лечат даже врачи, – рассказывает известный педиатр, профессор Владимир Таточенко. – Антибиотики надо применять только если болезнь вызвала особая бактерия – БГСА (бета-гемолитический стрептококк группы А). Она может вызывать серьёзные поражения клапанов сердца и почек. Чтобы этого избежать, необходим полный курс лечения специальными антибиотиками в течение 10 дней. К сожалению, многие прекращают лечение уже на 2 – 3-й день, как только почувствуют себя лучше. Недавно был такой случай: мама решила, что ребёнок уже здоров, и сама прекратила лечение. В итоге развился нефрит – воспаление почек. Со временем он может привести к серьёзной почечной недостаточности, и потребуется гемодиализ (искусственная почка), а потом и пересадка почек. В то же время антибиотики назначают очень широко, практически всем с ангиной. Это неправильно, так как у 80 – 90% пациентов ангина вирусная и для них эти препараты не только бесполезны, но и вредны. К сожалению, просто так отличить бактериальную ангину от вирусной невозможно. Раньше делали для этого долгий микробиологический анализ. Сейчас вместо него за 5 – 10 минут можно прямо у постели больного провести тест на выявление БГСА. Положительный результат – нужен курс антибиотиков, отрицательный – нет.

КСТАТИ

Почему с лекарствами от кашля надо быть осторожными

При приёме лекарственных средств важно правильно установить причину кашля и выбрать лекарственный препарат. Самолечение может быть чревато серьёзными последствиями для здоровья. Назначать лекарства должен только врач.

Так, в некоторых случаях использование противокашлевых средств может быть противопоказано. Это, в частности, касается заболеваний, которые сопровождаются выделением мокроты. В таких случаях угнетение кашля может привести к застою мокроты в бронхах. Некоторые препараты для подавления кашля противопоказаны пациентам с астмой и астматическим бронхитом, поскольку могут затруднять дыхание.

Подготовила Людмила Зеликовская