Когда гость оказался вдруг: предприимчивый приднестровец обокрал своего добродушного знакомого

С заявлением в милицию обратился 55-летний местный житель, проживающий в частном домовладении на улице Гагарина в Каменке. Мужчина попросил разыскать и привлечь к ответственности обокравшего его злоумышленника.

Как сообщает пресс-служба МВД ПМР, бензопилу и триммер вор похитил из незапертого сарая заявителя в период с 5 по 16 сентября. Сумма материального ущерба составила 7900 рублей ПМР.

К проверке фактов, изложенных в заявлении потерпевшего, приступили сотрудники уголовного розыска и участковые инспекторы милиции. 17 сентября по подозрению в хищении был задержан 35-летний знакомый заявителя, ранее неоднократно бывавший у него в гостях.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Похищенный инструмент стражи порядка обнаружили и изъяли по месту жительства задержанного.