Когда диеты не работают

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Три главные причины переедания

Разбираемся со специалистом, почему после диеты килограммы возвращаются и всё становится только хуже.

Уже много лет бегаю по замкнутому кругу: диета, похудение, радость и… неминуемый набор лишних килограммов, как только ограничения в питании закончились. Знаю, что так живу не только я. Единицам удалось похудеть и удержать вес на последиетном уровне. Подавляющая часть худеющих знакомых после диеты набирает всё вновь, а то и с избытком. Почему так происходит? Почему диеты не помогают похудеть навсегда? Об этом мы спросили Ксению Король, спортивного нутрициолога, фитнес-эксперта.

Феноменально, но факт: в 90% случаев девушка за 30 с изрядным лишним весом, которая приходит ко мне на консультацию, – это совсем не та дама, которая ест всё, что не приколочено. Как раз наоборот, это человек, который с подросткового возраста сидит на диетах. По моему опыту, набор веса и переедание после диеты объяснимы тремя физиологическими и психологическими причинами.

Причина 1. Историческая

Моде на худобу и диетам каких-то полвека, а то и меньше. Телу – миллионы лет. Оно не знало, что однажды мы начнём жить в период пищевого изобилия, научимся рафинировать и добавлять во всё на свете сахар, и проблема ожирения станет реальной. Для тела отсутствие питания – это большая трагедия. Его «рептильный» мозг кричит: «О боже, что-то произошло, погиб урожай, сбежали все мамонты, начались катаклизмы, скорее сделай что-нибудь, иначе смерть!» Именно такой панический крик, потому что самое важное для нас – это выживание. Если для выживания есть угроза, всё остальное теряет смысл. Вспомните пирамиду потребностей Маслоу из университета.

Ваша сила воли, заставляющая сидеть на диете, связана с потребностью в признании, в самовыражении. Утереть нос этому бывшему/пусть все подруги завидуют/стать как кинозвезда – вот чего хотят те, кто выбирает контроль за питанием, урезает порции и отдаёт предпочтение наименее калорийному салату.

Со временем инструмент воли начнёт обязательно давать сбой. Просто потому, что это менее значимая потребность нежели физиологическая. Даже на гормональном уровне тело борется за своё выживание, вырабатывая гормон грелин, условное название которого «иди, ищи, запасай». Эта система появилась специально, чтобы племя, которое не смогло поймать мамонта, не лежало у огня в пещере и не умирало, а встало и предприняло ещё одну попытку добыть пищу.

Но в XXI веке не нужно охотиться на мамонта и голодная смерть вам не грозит. Вы просто сидите в офисе и думаете, как бы ничего не съесть и похудеть на размер к Новому году. А за перегородкой у коллеги день рождения, и он принёс пиццу, которая так ароматно пахнет. И манит. А гормоны подстёгивают: «Иди, добудь!» Неудивительно, что в итоге вы сорвётесь, и срыв этот остановить будет очень сложно. Слабость характера тут ни при чём.

Причина 2. Физиологическая

Но это ещё не всё. Когда вы начинаете ограничивать себя в питании, происходит дефицит энергии. Есть такое понятие, как уровень базального метаболизма. Это то количество энергии, которое нужно конкретно вашему телу, если оно ничего не переваривает, лежит на диване, не нервничает и хорошо себя чувствует. Зачем нужна эта энергия? Чтобы билось сердце, циркулировала кровь, работал иммунитет и внутренние органы. Как только энергии на базовое жизнеобеспечение становится недостаточно, включается большая красная кнопка SOS и тело переходит в режим энергосбережения. Прямо как ваш телефон, у которого кончается заряд.

Вы худеете, а дальше происходит какое-то событие: новогодняя ночь, свадьба, день рождения… И вы дорвались до еды. Но тело в стрессе, оно не знает: счастье это на один вечер или теперь еда будет всегда, а потому тратить ничего не спешит. Ну а как бы вы себя повели, если бы сидели без постоянной работы, а тут появились деньги и непонятно, когда они будут снова? Пошли бы и всё потратили? Сомневаюсь.

Так что тело берёт только самое необходимое, а всё остальное откладывает про запас – в жир. Длительное пребывание в состоянии энергосбережения называется метаболическим тупиком. Это та самая история, когда «толстею, едва подумав о еде». Начать снова нормально питаться после такого очень трудно.

Причина 3. Психологическая

Кроме физиологических причин провала диет есть психологические. Дело в том, что мы рождены свободными. Больше всего человек не любит ограничения. Неважно, исходят они извне или поставлены себе самостоятельно. Ограничения надо побороть, к тому же запретный плод сладок. Первой женщиной, которая провалила диету, была Ева. Когда у вас продукты делятся на разрешённые и запрещённые, последние становятся очень значимыми, потому что они дефицитные и недоступные. Ева долго ходила мимо плода и даже не замечала его, пока не сказали: «Нельзя». И всё, держалась-держалась – срыв и изгнание из рая.

Что делать?

Налаживать дружеские отношения с телом и разумные – с едой. Для этого следует:

проанализировать свой рацион и понять, когда и почему вы переедаете. Именно переедание является причиной набора веса, а не вредные и запрещённые продукты;

научиться слышать голод, насыщение и внутреннюю потребность тела в еде;

прекратить раз и навсегда сидеть на диетах;

понять, чем еда выступает для вас. Всегда ли еда – способ получить энергию? Или всё же вы часто используете её как средство от скуки, стресса, компенсацию за сложный день;

рационализировать своё питание. Понимать, с какой целью вы едите тот или иной продукт. Понимать и анализировать, как продукты влияют на ваш организм, ваше настроение;

двигаться для собственного удовольствия. Взгляните на детей: они постоянно в движении, и им это нравится. Пора брать с них пример.

Людмила Зеликовская

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Еда успокоит?

Пусковым механизмом отложения жира, особенно в области живота, служит кортизол, гормон коры надпочечников. При стрессе выработка кортизола заметно повышается и остаётся на высоком уровне, пока травмирующая ситуация не сойдёт на нет. А если прибавить к повышенному уровню кортизола неправильное питание, лишние килограммы будут набираться особенно активно. Кроме того, высокий уровень кортизола мешает образованию в головном мозге другого гормона – серотонина, отвечающего за хорошее настроение. Снижение серотонина сопровождается чувством тоски, которую хочется заесть чем-нибудь вкусненьким.

Виноваты гены?

Впрочем, поправляются от переживаний не все. У одних на нервной почве рука сама тянется за лишним куском, у других на фоне стресса аппетит пропадает полностью. Почему так происходит? Оказывается, всему виной наши гены. Именно они отвечают за выработку гормонов радости. Если в организме не хватает серотонина и дофамина, значит вы склонны заедать неприятности. Правда, генетическая предрасположенность ещё ни о чём не говорит. Гораздо более важную роль играет семейный опыт. Если с детства вас баловали едой всякий раз, когда случались неприятности, то неизбежно вы принесёте эту привычку во взрослую жизнь.

Часто заедают стрессы одинокие люди. Они утешают себя едой, поскольку у них нет близких, которые могли бы их пожалеть в трудной ситуации. А вот личности, которые склонны страдать публично, скорее откажутся от еды. Чтобы все видели, насколько им тяжело.