Когда диеты не работают. Три главные причины переедания

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Разбираемся со специалистом, почему после диеты килограммы возвращаются и все становится только хуже.

Уже много лет я бегу по замкнутому кругу: диета, похудение, радость и… неминуемый набор новых килограммов, как только ограничения в питании закончились. И я знаю, что так живу не только я. Единицы смогли похудеть и удержать свой вес на том, последиетном уровне. Подавляющая часть худеющих знакомых после диеты набирает все вновь, а то и с избытком. Почему так происходит? Почему диеты не помогают похудеть навсегда? Об этом мы спросили Ксению Король, спортивного нутрициолога, фитнес-эксперта, автора книги «Дружу с телом. Как похудеть навсегда, или стоп зажоры».

Феноменально, но факт: в 90% случаев девушка за 30 с изрядным лишним весом, которая приходит ко мне на консультацию, — это совсем не та дама, которая ест все, что не приколочено. Как раз наоборот, это человек, который с подросткового возраста сидит на диетах! По моему опыту у набора веса и переедания после диеты есть три совершенно физиологически и психологически объяснимые причины.

Причина 1. Историческая

Моде на худобу и диетам каких-то полвека, а то и меньше. Телу — миллионы лет. Оно не знало, что однажды мы начнем жить в период пищевого изобилия, что мы научимся рафинировать и добавлять во все на свете сахар и проблема ожирения станет реальной. Для тела отсутствие питания — это большая трагедия. Его «рептильный» мозг кричит: «О боже, что-то произошло, умер урожай, сбежали все мамонты, начались катаклизмы, скорее сделай что-нибудь, иначе смерть». Именно такой панический крик, потому что самое важное для нас — это выживание. Если для выживания есть угроза, все остальное теряет смысл. Вспомните пирамиду потребностей Маслоу из университета.

Ваша сила воли, заставляющая сидеть на диете, связана с потребностью в признании, в самовыражении. Утереть нос этому бывшему/пусть все подруги завидуют/стать как кинозвезда — вот чего хотят те, кто выбирает следить за питанием, урезать порции и отдавать предпочтение наименее калорийному салату.

Со временем инструмент воли начнет обязательно давать сбой. Просто потому, что это менее значимая потребность, нежели физиологическая. Даже на гормональном уровне тело борется за свое выживание, вырабатывая гормон грелин, условное название которого «иди, ищи, запасай». Эта система появилась специально, чтобы племя, которое не смогло поймать мамонта, не лежало у огня в пещере и не умирало, а встало и предприняло еще одну попытку добыть пищу.

Но в XXI веке не нужно охотиться на мамонта, голодная смерть вам не грозит. Вы просто сидите в офисе и думаете, как бы ничего не съесть и похудеть на размер к Новому году. А за перегородкой у коллеги день рождения, и он принес пиццу, которая так ароматно пахнет. И манит. А гормоны подстегивают: «Иди, добудь!» Неудивительно, что в итоге вы сорветесь и срыв этот остановить будет очень-очень сложно. Слабость характера тут ни при чем.

Причина 2. Физиологическая

Но это еще не все. Когда вы начинаете ограничивать себя в питании, происходит дефицит энергии. Есть такое понятие, как уровень базального метаболизма. Это то количество энергии, которое нужно конкретно вашему телу, если оно ничего не переваривает, лежит на диване, не нервничает и хорошо себя чувствует. Зачем нужна эта энергия? Чтобы билось сердце, циркулировала кровь, работал иммунитет и внутренние органы. Как только энергии на базовое жизнеобеспечение становится недостаточно, включается большая красная кнопка SOS и тело переходит в режим энергосбережения. Прямо как ваш телефон, у которого кончается заряд.

Вы худеете, а дальше происходит какое-то событие: новогодняя ночь, свадьба, день рождения. И вы дорвались до еды. Но тело в стрессе, оно не знает, это счастье на один вечер или теперь еда будет всегда, а потому тратить ничего не спешит. Ну а как бы вы себя повели, если бы сидели без постоянной работы, а тут появились деньги, и непонятно, когда они будут снова? Пошли бы и все потратили? Сомневаюсь.

Так что тело берет только самое необходимое, а все остальное откладывает про запас: в жир. Длительное пребывание в состоянии энергосбережения называется метаболическим тупиком. Это та самая история, когда «толстею, едва подумав о еде». Наладить все обратно и начать снова нормально питаться после такого очень трудно.

Причина 3. Психологическая

Кроме физиологических причин провала диет есть психологические. Дело в том, что мы рождены свободными. Больше всего человек не любит ограничения. Неважно, исходят они извне или поставлены себе самостоятельно. Ограничения надо побороть, к тому же запретный плод сладок. Первая женщина, которая провалила диету, — Ева. Когда у вас продукты делятся на разрешенные и запрещенные, последние становятся очень значимыми, потому что они дефицитные и недоступные. Ева долго ходила мимо плода и даже не замечала его, пока не сказали: «Нельзя». И все, держалась-держалась — срыв и изгнание из рая.

Что делать?

Налаживать дружеские отношения с телом и разумные — с едой. Для этого:

— Проанализировать свой рацион и понять, когда и почему вы переедаете. Именно переедание является причиной набора веса, а не вредные и запрещенные продукты.

— Научиться слышать голод, насыщение и внутреннюю потребность тела в еде.

— Прекратить раз и навсегда сидеть на диетах

— Понять, чем еда выступает для вас. Всегда ли еда — это способ получить энергию? Или все же вы часто используете ее как средство от скуки, стресса, компенсацию за сложный день?

— Рационализировать свое питание. Понимать, с какой целью вы едите тот или иной продукт. Понимать и анализировать, как продукты влияют на ваш организм, ваше настроение.

— Двигаться для собственного удовольствия. Взгляните на детей: они постоянно в движении, и им это нравится. Пора брать с них пример.