Когда чума заходит в дом…

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О том, что солидарность граждан и партий сейчас важна как никогда

COVID–19 стал настоящим бедствием для всей планеты. Многие врачи утверждают, что вирус может убить миллионы граждан. Другие полагают, что им переболеет почти вся планета. Третьи убеждены, что он уже разрушил всю привычную нам систему социальных отношений, экономику, центры силы и власти…

COVID–19 – это война?

Прав был президент Франции Э. Макрон, заявив, что эпидемия COVID-19 – это война. Он ввёл армию в Париж, Трамп – Нацгвардию в Нью-Йорк и Сан-Диего. В Румынии – комендантский час. В Италии – полевые госпитали. В Австрии, Италии, Южной Корее – колоссальные штрафы за нарушение карантина ($2000 – $8000). Демократия испарилась, солидарность многих стран ЕС рухнула. Все закрыли границы, запретили экспорт лекарств, аппаратов ИВЛ. Сейчас каждый за себя.

Вам всё ещё кажется, что меры молдавских властей слишком жёсткие? Вирус мутирует и распространяется молниеносно. В Италии говорят, что пройдена точка невозврата. Вся надежда на Китай и Россию.

Буквально за последние три дня произошёл взрыв пандемии. США, ФРГ, Франция, Испания вырвались в топ лидеров по количеству активных больных, оставив Иран и Китай далеко позади. На 24 марта (8 ут-ра) вирус убил 16 558 человек. При этом апокалипсическая картина меняется каждый час: Италия – 6077 умерших, Китай – 3277, Испания – 2311, Иран – 1812, Франция – 860, США – 582, Великобритания – 335. В Молдове – 1. Как мы вообще ещё держимся, ума не приложу! А ведь мы в 2009 – 2018 годах закрывали больницы, медпункты, отделения, сокращали врачей. И всё по рекомендациям извне.

Да, не всё у нас гладко. Возможно, будет хуже. Семь граждан в критическом состоянии. Среди больных есть дети, врачи. А всё потому, что один больной сбежал из итальянской больницы, прилетев в РМ, другой – из молдавской, третий устроил день рождения сразу после приезда из Италии, позвав полсела, четвёртый прошёлся по всем комнатам в общежитии университета, чуть не заразив всех коллег.

Скажу как есть. Динамика говорит о том, что у нас всё ещё имеются большие шансы победить. Жёсткий карантин и солидарность заставят вирус отступить. Прошли мы через чуму в 1346 –1348 годах, испанку – в 1918-м, голод – в 1947-м, пройдём и через это. Есть уже опыт. И да, в китайском Ухане вирус был побеждён. Карантин могут снять. Это вселяет надежду.

Беспредел, говорите? У нас люди в ситуации ЧП гуляют, как в праздник по бульвару. В других странах за нарушение карантина наказание куда жёстче. В Китае грозит тюрьма – от 10 лет до пожизненного; в Италии – арест на срок до 3 месяцев; в Израиле – тюрьма от 3 до 7 лет; в Чехии – штраф до €100 000; в Южной Корее – тюрьма до 1 года и штраф $8200 США. И поверьте, в этих странах не особо церемонятся с нарушителями карантина.

7 фейков о коронавирусе в Молдове

17 марта в Молдове было объявлено чрезвычайное положение. Ранее было принято решение о введении карантина. Специально обученные граждане забросали интернет кучей фейков. Их задача – посеять панику, страх, а значит – эпидемию.

Ложь № 1. ЧП означает, что 60 дней будем сидеть дома. Мы умрём от голода скорее, чем от коронавируса.

Реальность. Прошу не путать ЧП и карантин. Чрезвычайное положение продлится 60 дней. Карантин (ограничение передвижения) – до 31 марта, то есть две недели. Это период инкубации вируса. В РМ прибыли десятки тысяч граждан из Италии и т. д. Именно на этой и на следующей неделе могут начаться массовые всплески вируса. Безусловно, если вирус станет прогрессировать, карантин придётся продлить.

Ложь № 2. В Италии и в других странах отменили оплату за «коммуналку» на пару месяцев, налоги и кредиты, раздают бесплатно еду, выплачивают зарплаты за вынужденный простой, понизили цены. Почему у нас этого нет?

Реальность. Это не так. Спросите друзей из Италии. Там катастрофа. Цены везде выросли, никаких скидок нет, отсутствуют маски, перчатки, лекарства и т. д. Некоторые банки в ЕС и в США продлили период для оплаты кредита, иногда разрешают перенос уплаты налогов. Это почти всё. Никакого коммунизма.

Ложь № 3. Коронавирус не представляет никакой опасности. Меры властей – перебор.

Реальность. На 24 марта (8 утра) мы имеем 381 761 заражённого по всему миру. Умерли – 16 658, выздоровели 102 429 (только 1/3) человек.

В Италии 63 927 больных. Выздоровели – 7432, умерли – 6077. Иммунитет от коронавируса не формируется. Распространение молниеносное. Антивируса – нет. Смертность огромная – 4 – 7 %.

Макрон и Меркель объявили, что у них война, умрут миллионы. В Париже – армия. По всей Европе жёсткий карантин. Выйдешь на улицу – штраф или тюрьма. Больницы в Италии переполнены больными и трупами, даже хоронить запрещают – сжигают всех. Многих граждан доктора отказываются лечить. Врачи заражаются и умирают.

Ложь № 4. ЧП 60 дней – беспредел и диктатура. Такого нет нигде.

Это уже дно, господа. Дело в том, что за ЧП голосовал весь парламент, практически единогласно. Станет лучше – урежут, хуже – продлят.

Беспредел, говорите? У нас люди в ситуации ЧП гуляют, как в праздник, по бульвару! В других странах за нарушение карантина наказание куда жёстче. В Китае грозит тюрьма – от 10 лет до пожизненного; в Италии – арест на срок до 3 месяцев; в Израиле – тюрьма от 3 до 7 лет; в Чехии – штраф до €100 000; в Южной Корее – тюрьма до 1 года и штраф в $8200 США. И поверьте, в этих странах не особо церемонятся с нарушителями карантина.

Ложь № 5. Десятки самолётов прилетают к нам из Италии через Москву. Никто прибывших не проверяет. Они гуляют и заражают всех подряд.

На самом деле полёты из РФ в РМ закрыты. По всему миру передвижение крайне затруднительно. Летают чартеры по согласованию с властями, чтобы помочь гражданам, застрявшим в некоторых странах.

Что происходит с прибывшими? Измерение температуры; заполнение анкет, которые передают в единый центр наблюдения; карантин; каждые три часа их обзванивают из мэрии, сотрудники соцслужб, семейный врач. В случае малейшего подозрения – тестирование на коронавирус. В случае положительного теста их увозят в инфекционную больницу им. Тома Чорбэ или в РКБ.

У нас есть целые города и сёла под карантином. К примеру, Сынжерей, Бэлчана. Эффективно ли это? А что делать?! Никто не сталкивался ранее с такой пандемией. Карантин – это самый простой и эффективный способ прервать цепочку вируса. Так победили вирус в Ухане. Правда, там карантин был очень жёстким…

Ложь № 6. Власти ничего не делают. Мы все сдохнем с голоду скорее, чем от коронавируса.

Реальность. Власть вовремя объявила карантин и ЧП. Поэтому у нас пока 109 заражённых. 1 человек скончался… Мы самая бедная страна Европы и СНГ. Нет денег, чтобы всё всем списывать.

Тем не менее предлагается:

– реструктуризация коммунальных выплат и, возможно, снижение тарифов;

– реструктуризация ипотечных кредитов;

– перенос уплаты подоходного налога для юридических лиц за первый и, возможно, второй триместры 2020 года;

– увеличение субсидий для сельского хозяйства;

– снижение ставки НДС для сектора HoReCa (гостиницы, рестораны, кейтеринг);

– снижение цен на ГСМ;

– снижение кредитной ставки со стороны Нацбанка (процента по кредитам).

Ложь № 7. Коронавирус – это мировая афера. Он не столь опасен. Это, скорее всего, продукт пропаганды. От испанки умерли 50 млн, а от COVID-19 – всего 17 000!

Скажу так. Афера – это мощная истеризация в СМИ, паника населения, обвал фондовых рынков, скупка акций по дешёвке крупными акулами, передел денег в мире, возможное тестирование программы «искусственный интеллект». Но вирус есть. Без вируса не было бы аферы. И вирус крайне опасен и смертелен. Прогнозы очень плохие. Я бы не советовал гражданам ездить в Милан.

1) У (сезонного) гриппа показатель смертности – 0,1%, у коронавируса – 1%! То есть в 10 раз выше. Так говорили учёные. Но сам коронавирус с этими данными не согласен. На 22 марта смертность от COVID–19 составляла 12 %, а на 24 марта – уже 14%!

2) COVID-19 постоянно мутирует.

3) Он может быть активным от 3 до 8 часов, а не пару часов, как считалось ранее. Это утверждают американские учёные.

4) Он убивает не только пожилых. В Нью-Йорке 54 % больных в тяжёлом состоянии – это граждане в возрасте от 18 до 49 лет! Видимо, вирус мутировал.

Конечно, управляемая кое-кем паника может нанести больший вред, чем сам вирус. Это факт. Поэтому спокойствие и карантин – главные условия выживания.

Потушить пожар

Друзья, представьте себе такую ситуацию. В селе загорелся дом. В нём многодетная семья с пожилыми родителями. Один человек бежит с ведром воды, тушит, как может, пожар, врывается в дом, спасает детей, женщин. А рядом сидит полсела, в основном мужики, и люто… критикуют: чего с ведром бежишь, баран? Это же не поможет! Неси бочку, тупица! Почему так медленно двигаешься, мерзавец? Из-за тебя все погибнут. Спас женщину и детей? Так там ещё куча народу в доме. Шевелись, придурок!

Другие начинают обвинять бедолагу, что из-за него огонь перекинулся и на соседний дом. Третьи пытаются тушить соломой, четвёртые требуют, чтобы инициативный набросал песка на их дома, чтобы огонь не перекинулся и на них.

Но самое страшное в другом. Пока всё село обсуждает «идиотские» действия спасателя, некоторые, воспользовавшись моментом, грабят своих же односельчан. Другие подгребают горящую солому к соседу, у которого дом круче. Третьи орут и бьются в конвульсиях, что всё пропало, все помрём!

Вам это ничего не напоминает? Всё, как у нас.

1) Санду призывает диаспору вернуться на родину вместе с коронавирусом. Диаспора так и делает.

2) Усатый истерит из бани, что всё пропало.

3) Шор загоняет пенсионеров на митинг в разгар эпидемии.

4) ТВ-8 М. Санду убеждает граждан, что больных тысячи, что у нас нет лекарств, ИВЛ, коек. Дескать, все помрём.

5) Супермаркеты и аптеки надули цены в разы и грабят граждан.

6) Люди Шора бросают призывы в соцсетях отменить коммуналку, налоги, кредиты, искренне надеясь, что рухнут экономика и социалка.

Уважаемые сограждане!

Возможно, власти не всегда действуют так, как вам этого хочется. Есть и ошибки. Но посмотрите вокруг. Вспомните, сколько смертей от коронавируса в Италии, Китае, Испании, Иране, Франции. В Молдове – 1. Инфицированных – пруд пруди. На 24 марта в Италии – 63 927, в Испании – 35 136, в США – 46 145, ФРГ – 29 056. У нас 109 человек.

В этих странах медицина, социалка, инфраструктура в разы лучше, чем в РМ, но ситуация хуже. Мы держимся благодаря Богу и действиям властей. Вовремя объявили карантин, ЧП, закрыли аэропорт. Обратились к РФ, Китаю, США и другим за помощью. Снизили процент по кредитам, цену на ГСМ, ищут возможность снизить коммуналку.

Давайте помогать всем миром, спасать горящий дом! От нас требуется соблюдать карантин, не раздувать панику, не верить фейкам, беречь пожилых.

Богатые могут пожертвовать деньги больницам и пенсионерам. А молодые могут стать волонтёрами, помогать старикам. И тогда мы победим чуму.

Богдан Цырдя, политолог

P. S. Потерпите 2-3 недели. Чума косит всех. Если нам хватит воли и мудрости – вирус отступит. Будем паниковать – всем миром ляжем. Всё проходит – и это пройдет. Убеждён.