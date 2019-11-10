Когда будут утверждены результаты выборов и мандат Иона Чебана

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7 ноября окружной избирательный совет Кишинева передал суду протоколы с результатами выборов от 3 ноября. Заседание инстанции по этому вопросу намечено на завтра, 11 ноября.

Оно пройдет в 14.00 и будет рассматриваться судьей Галиной Чобану. Стоит отметить, что, согласно Кодексу о выборах, одновременно с утверждением законности выборов утверждается и мандат примара. Таким образом, это может произойти уже завтра, пишет zdg.md.

Напомним, Ион Чебан победил на выборах генерального примара Кишинева с результатом в 52,39%.