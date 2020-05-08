Когда будет возобновлена работа салонов красоты? Ответ главы государства

Когда будет возобновлена работа салонов красоты? Ответ главы государства

Скорее всего, после 15 мая, когда закончится действие режима ЧП, начнёт возобновляться деятельность всех экономических агентов, в том числе салонов красоты. Об этом в рамках передачи “Президент отвечает” сообщил Игорь Додон. 

– Надеемся, что после 15 мая будет возобновлена деятельность экономических агентов, в том числе салонов красоты. Но, повторю, мы будем консультироваться с врачами, узнаем, каковы риски. Но до конца текущего месяца было бы правильно их открыть, – сказал президент.

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