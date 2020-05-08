Когда будет возобновлена работа салонов красоты? Ответ главы государства

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Скорее всего, после 15 мая, когда закончится действие режима ЧП, начнёт возобновляться деятельность всех экономических агентов, в том числе салонов красоты. Об этом в рамках передачи “Президент отвечает” сообщил Игорь Додон.

– Надеемся, что после 15 мая будет возобновлена деятельность экономических агентов, в том числе салонов красоты. Но, повторю, мы будем консультироваться с врачами, узнаем, каковы риски. Но до конца текущего месяца было бы правильно их открыть, – сказал президент.

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