Кое-кто у нас порой…

«…надо поблагодарить Kroll: их наняли найти преступников, соучастников кражи миллиарда, а они нашли «честнейших людей» нашей страны! Как оказалось, одни и те же люди!»

Богдан Цырдя, депутат от ПСРМ: «Все «разоблачения» основаны на данных Нацбанка. И Нацбанк обязан был их опубликовать. Но зачем делать это бесплатно, когда можно это сделать за 14 млн леев?»

Если можно без последствий воровать миллиарды, то почему бы не потратить какие-то миллионы?

Павел Филип, премьер-министр: «Если бы мы опубликовали все имена, содержащиеся в отчёте, то уверяю вас, что 90% из них – честные люди, но они просто были в этой цепочке, поэтому их имена не могут быть опубликованы».

Мы строго-настрого спросим со всех, за исключением кое-кого.

Григорий Петренко, экс-депутат: «…надо поблагодарить Kroll: их наняли найти преступников, соучастников кражи миллиарда, а они нашли «честнейших людей» нашей страны! Как оказалось, одни и те же люди!»

Хоть плачь, хоть смейся. Умыкнул мешок картошки – вор. Украли миллиард – уважаемые люди.

Майя Санду, лидер партии «Действие и солидарность»: «Кризис имиджа, кризис идей и кризис доверия. Вот почему, чтобы спастись, они привели к власти старую плеяду из ЛДПМ».

А что г-жа Санду, как молодая, туда не попала?

Петер Михалко, глава миссии ЕС в Кишинёве: «Для нас главное – чтобы рамки, которые мы установили для наших отношений соглашением об ассоциации, соблюдались… Но в соглашении нет упоминания о том, что курс на евроинтеграцию нужно закрепить в Конституции».

Получается, что наши парламентарии зря ещё раз прогнулись?

Владимир Воронин, лидер ПКРМ: «Я вам желаю в новом году не терять оптимизма, я желаю вам не торопиться с выездом из страны».

Так за кордон и едут, чтобы этот оптимизм обрести.