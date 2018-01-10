Кое-кто у нас порой…

«…надо поблагодарить Kroll: их наняли найти преступников, соучастников кражи миллиарда, а они нашли «честнейших людей» нашей страны! Как оказалось, одни и те же люди!»
Богдан Цырдя, депутат от ПСРМ: «Все «разоблачения» основаны на данных Нацбанка. И Нацбанк обязан был их опубликовать. Но зачем делать это бесплатно, когда можно это сделать за 14 млн леев?»
Если можно без последствий воровать миллиарды, то почему бы не потратить какие-то миллионы?
Павел Филип, премьер-министр: «Если бы мы опубликовали все имена, содержащиеся в отчёте, то уверяю вас, что 90% из них – честные люди, но они просто были в этой цепочке, поэтому их имена не могут быть опубликованы».
Мы строго-настрого спросим со всех, за исключением кое-кого.
Григорий Петренко, экс-депутат: «…надо поблагодарить Kroll: их наняли найти преступников, соучастников кражи миллиарда, а они нашли «честнейших людей» нашей страны! Как оказалось, одни и те же люди!»
Хоть плачь, хоть смейся. Умыкнул мешок картошки – вор. Украли миллиард – уважаемые люди.
Майя Санду, лидер партии «Действие и солидарность»: «Кризис имиджа, кризис идей и кризис доверия. Вот почему, чтобы спастись, они привели к власти старую плеяду из ЛДПМ».
А что г-жа Санду, как молодая, туда не попала?
Петер Михалко, глава миссии ЕС в Кишинёве: «Для нас главное – чтобы рамки, которые мы установили для наших отношений соглашением об ассоциации, соблюдались… Но в соглашении нет упоминания о том, что курс на евроинтеграцию нужно закрепить в Конституции».
Получается, что наши парламентарии зря ещё раз прогнулись?
Владимир Воронин, лидер ПКРМ: «Я вам желаю в новом году не терять оптимизма, я желаю вам не торопиться с выездом из страны».
Так за кордон и едут, чтобы этот оптимизм обрести.