Кодру вновь в огне: пожар “подкрался” к жилым домам (ФОТО, ВИДЕО)

0

В городе Кодру муниципия Кишинёв вновь загорелась сухая растительность. Инцидент произошёл сегодня, 25 апреля, на улице Сихаструлуй.

По данным пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, на место ЧП прибыли два пожарных расчета. Было установлено, что сухая растительность загорелась вблизи домов местных жителей. Более 30 минут понадобилось сотрудникам ГИЧС на то, чтобы полностью потушить пожар.

В результате ЧП было уничтожено 2 га сухой растительности. Кроме того, из-за ветра пламя перешло на деревянный сарай жилого дома площадью 12 квадратных метров. К счастью, никто из людей не пострадал.

Стоит отметить, что в течение сегодняшнего дня в стране было зарегистрировано 64 возгораний сухой растительности. В связи с этим ГИЧС призывает граждан соблюдать противопожарную безопаснсость, не сжигать сухую растительность и бытовые отходы. В условиях ветра и низкой влажности небольшой очаг может стать причиной крупного пожара.

Напомним, что вчера в Кодру сотрудники ГИЧС тушили возгорание сухой растительности.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.