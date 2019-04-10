Кодряну в очередной раз уличили в присваивании проектов, принятых Мунсоветом (ФОТО)

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Временно исполняющий обязанности генерального примара муниципия Кишинев пытается приписать себе в заслуги программу по модернизации уличного освещения в муниципии. И это несмотря на то, что муниципальные советники ранее утвердили сумму в более чем 120 миллионов леев на проведение данных работ. Эти деньги были заложены в муниципальном бюджете на этот год.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил председатель фракции Партии социалистов в Муниципальном совете Кишинева Ион Чебан

– В этом контексте важно отметить, что запланированы работы по освещению улиц, парков, дворов жилых домов. Во многих из них уже используются передовые технологии. Повторю то, что очень важно, и то, чем должна заниматься исполнительная власть – не бегать с селфи-палками, а обеспечить транспарентный процесс публичных закупок услуг и товаров и спрашивать мнение народа по важнейшим вопросам, требующим вмешательства власти, – отметил Чебан.

В качестве доказательства социалист прикрепил документ, в котором видно, что деньги на программу по модернизации уличного освещения действительно были заложены в муниципальный бюджет Кишинева на этот год после того, как ранее за это проголосовал МСК. Чебан выразил уверенность в том, что имеющиеся в муниципии деньги следует использовать рационально, и что это напрямую зависит от примэрии.

Глава фракции ПСРМ в МСК также пообещал и в дальнейшем информировать граждан о том, за что голосовал Мунсовет, и как эти деньги, то есть, деньги всех жителей муниципия Кишинев, тратятся на ветер. Стоит отметить, что это не первый раз, когда врио примара Руслан Кодряну выдает за свои проекты, принятые МСК.