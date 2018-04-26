Кодекс о правонарушениях может быть изменён из-за медленной работы почты (DOC)

Завтра Конституционный суд Молдовы рассмотрит правовое положение Кодекса о правонарушениях, согласно которому первую половину штрафа можно оплатить в течение 72 часов с момента наложения такового.

Судья, который поднял этот вопрос, утверждает, что правонарушителям, которые не выплачивают штраф на месте, не хватает 72 часов для его оплаты штрафа, в связи с задержкой почтовых поставок, пишет bizlaw.md. Проще говоря, пока человек получает почтой извещение о штрафе, 72 часа уже проходит.

Это оспаривание основано на противоречиях в деле районного суда Бельц в отношении женщины, которая была оштрафована за продажу продуктов питания у входа на рынок без каких-либо разрешающих документов. Пока женщина получила через почту сообщение, извещающее об обязательной оплате штрафа, время оплаты половины суммы штрафа (72 часа) уже истекло. Стоит отметить, что согласно действующему законодательству, в случае оплаты половины штрафа в течение 72 часов наказание считается исполненным в полном размере.

Женщина оспорила протокол, утверждая, что он не имеет законного основания. По её мнению, нарушения заключались не только в том, что она получила извещение уже после истечения 72-часового срока, но и в том, что протокол был заполнен на румынском языке в отсутствии переводчика.

Заявитель утверждает, что если положение Кодекса будет предусматривать уплату штрафа в течение 72 часов с момента, когда решение стало обязательным для исполнения, как это предусмотрено в Уголовном кодексе, тогда в этом плане не будет никаких противоречий.

Стоит отметить, что в настоящее время согласно статье 64, пункту (31) Кодекса о правонарушениях, в случае незначительных преступлений или преступлений средней тяжести осужденный вправе внести половину наложенного штрафа при условии уплаты его в течение 72 часов с момента, когда решение стало обязательным для исполнения. В этом случае наказание в виде штрафа считается исполненным в полном объеме.