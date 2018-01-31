Кочующая инстанция: суд Кишинева может вновь переехать в другое здание

Не прошло и полугода с тех пор, как столичный суд перебрался в здание минсельхоза, как его сотрудникам, возможно, вскоре снова понадобится паковать вещи.

О возможности очередного переезда заявил министр юстиции Александру Тэнасе. По мнению свеженазначенного главы ведомства, нынешнее здание не подходит для судей, пишет bizlaw.md.

– Мы хотим, чтобы судьи имели достаточно места для осуществления правосудия, а также чтобы те, кто пришел в суд, находились здесь с комфортом. Я говорю о залах судебных заседаний, помещений для юристов и прокуроров, автостоянки. Это трудно обеспечить в помещениях бывшего министерства сельского хозяйства, – заявил Тэнасе.

По его словам, в ближайшие дни будет сформирована рабочая группа, которая займется данным вопросом. При этом Тэнасе отказался точно сказать, состоится ли переезд, отметив, что сейчас ведутся поиски решения проблемы.